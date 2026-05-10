Barcelona ganha de Real Madrid e se torna campeão espanhol

O Barcelona confirmou neste domingo o título do Campeonato Espanhol da temporada 2025/26 ao derrotar o Real Madrid, resultado que torna matematicamente impossível a perda da liderança na reta final da La Liga.

Com isso, o clube levanta o troféu pela segunda vez consecutiva e chega ao 29º título nacional em sua história.

Em 36 partidas, foram 27 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time marcou 97 gols, enquanto sofreu 36. No jogo de hoje, o Barcelona conquistou o título por 2 a 0, com gols de Marcus Rashford e Ferran Torres.

No histórico da competição, no entanto, o Real Madrid segue como maior campeão, com 36 conquistas, oito a mais que o Barcelona, atual segundo colocado no ranking. Em seguida aparece o Atlético de Madrid, com 11 títulos.

Desde sua criação em 1929, o Campeonato Espanhol teve apenas nove clubes diferentes como campeões. A única interrupção ocorreu entre 1937 e 1939, período da Guerra Civil Espanhola.

Apesar da confirmação do título, o Barcelona ainda cumpre tabela nas duas últimas rodadas do campeonato. O time entra em campo ainda neste domingo contra o Villarreal e encerra sua participação diante do Athletic Bilbao, em confronto previsto para os dias 24 ou 25, dependendo do desmembramento da rodada.