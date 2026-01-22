Como Trump pode tirar a Alemanha da Copa de 2026

A secretária de Estado do Esporte da Alemanha, Christiane Schenderlein, confirmou que a Federação de Futebol da Alemanha tem autonomia para decidir junto à Fifa a possibilidade de um boicote à Copa do Mundo 2026.

A discussão vem em meio a escalada de tensões entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre a possível anexação da Groelândia por parte do presidente Donald Trump.

"O governo federal respeita a autonomia do esporte. As decisões relativas à participação em grandes eventos esportivos ou a boicotes são de responsabilidade exclusiva das federações esportivas, e não da esfera política", afirmou Schenderlein. "Essa avaliação, portanto, cabe às federações envolvidas, neste caso a DFB e a Fifa. O governo federal acatará a decisão delas."

A resposta da secretária veio após diversos congressistas alemães se manifestarem em prol do boicote.

"Se Donald Trump cumprir suas ameaças em relação à Groenlândia e desencadear uma guerra comercial com a União Europeia, acho difícil imaginar os países europeus participando da Copa do Mundo", declarou o deputado conservador Roderich Kiesewetter ao jornal Augsburger Allgemeine na última terça-feira, 20.

Alemães aprovam o boicote

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INSA) para o jornal alemão Bild revelou que quase metade dos alemães (47%) aprovaria um boicote à Copa do Mundo caso Washington anexasse a Groenlândia. Mais de um terço (35%) se oporia. A pesquisa ouviu mil pessoas entre quinta e sexta-feira da semana passada.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição do torneio realizada em três países e também a estreia do formato ampliado, com 48 seleções.

A Alemanha é tetracampeã da Copa do Mundo da Fifa. A última conquista foi em 2014, no Brasil, quando o país eliminou a seleção brasileira no trágico 7 x 1 durante as semifinais.

A seleção alemã não fica fora de uma Copa do Mundo desde o período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial (1950).

*Com informações da agência AFP