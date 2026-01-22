Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que os EUA estão negociando 'acesso ilimitado' à Groenlândia

Presidente americano insiste na anexação da ilha por motivos de "segurança nacional"

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h43.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

Os Estados Unidos estão em negociação para garantir "acesso total" à Groenlândia, segundo o presidente norte-americano, Donald Trump. A informação foi divulgada pelo republicano em entrevista concedida nesta quinta-feira, 22 de janeiro, à emissora Fox News.

Durante a entrevista, Trump reiterou o interesse em anexar a ilha ao território norte-americano. A Groenlândia, atualmente sob administração autônoma, pertence à Dinamarca. Segundo o presidente, a proposta está inserida em um plano estratégico de segurança nacional.

Entre os objetivos, está a criação de um sistema de defesa aérea batizado de "Domo de Ouro", inspirado no modelo israelense conhecido como Domo de Ferro, ou Iron Dome, utilizado para interceptação de mísseis.

O projeto sugere o uso da posição geográfica da Groenlândia para fortalecer a capacidade de defesa dos EUA no Ártico, região de crescente interesse geopolítico e militar.

"Tudo passa pela Groenlândia. Se os bandidos começarem a atirar, tudo passa pela Groenlândia. É algo extremamente valioso. É incrível. Sabe, Ronald Reagan teve essa ideia há muito tempo, mas não tínhamos a tecnologia necessária naquela época. O conceito era ótimo, mas não havia tecnologia. Agora temos uma tecnologia inacreditável", declarou Trump.

E acrescentou: "Quer dizer, estamos falando sobre isso, os detalhes estão sendo negociados agora, mas essencialmente é acesso total. Sem um fim, sem prazo limite".

Possível acordo

Em discurso realizado nesta quarta-feira, 21, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Donald Trump voltou a defender que os Estados Unidos sejam os responsáveis pela Groenlândia. No entanto, ele afirmou que a anexação não ocorreria por meio de força militar.

Mais tarde, em encontro com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, Trump mencionou avanços em uma negociação envolvendo tanto a Groenlândia quanto o Ártico. A aliança militar é composta por ambos os países envolvidos, Estados Unidos e Dinamarca.

De acordo com o jornal The New York Times, a proposta em discussão contempla a cessão de partes do território da ilha ao governo norte-americano para instalação de bases militares.

No mesmo dia, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, disse que está aberto a ampliar a cooperação com os Estados Unidos, mas rejeitou qualquer possibilidade de transferência de soberania da ilha ao governo norte-americano.

Nielsen destacou a disposição para discutir uma presença ampliada dos EUA no território, sinalizando abertura para acordos em áreas estratégicas.

Apesar da disposição para o diálogo, o premiê groenlandês classificou a soberania da ilha como uma "linha vermelha" e reforçou que não aceitará qualquer proposta que envolva a cessão, total ou parcial, do governo da Groenlândia. A negativa ocorre após Trump ter anunciado, na noite de quarta-feira, um suposto entendimento com o secretário-geral da ONU, Mark Rutte, envolvendo o futuro da ilha.

Groenlândia em alerta

O Exército da Dinamarca deslocou unidades de elite para a Groenlândia na tarde de quarta-feira como parte de uma operação militar que envolve também outros países europeus. A movimentação foi anunciada pelas Forças Armadas dinamarquesas e busca ampliar a presença no Ártico, região de interesse estratégico crescente.

A Groenlândia, território autônomo dinamarquês, tem sido alvo de interesse internacional, inclusive dos Estados Unidos durante o governo Donald Trump, que chegou a propor a compra da ilha. A operação atual é parte do exercício Arctic Endurance, iniciado na semana passada e que reúne forças militares de diferentes países europeus.

A fragata "Peter Willemoes", da Dinamarca, passou a integrar o exercício nesta quarta-feira, enquanto no Atlântico Norte, a embarcação francesa "Bretagne" realiza manobras conjuntas com o navio dinamarquês "Thetis", como foi informado pelo Comando Ártico.

O governo da Groenlândia publicou nesta quarta-feira um guia de orientações à população para cenários de crise, tratado como medida preventiva. O ministro da Autossuficiência, Peter Borg, definiu o documento como uma “apólice de seguro”, destacando que o ideal é que não precise ser utilizado.

Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não pretendia usar força militar para tomar controle da Groenlândia, mas reiterou o desejo de negociar a aquisição da ilha de forma imediata.

Acompanhe tudo sobre:Brazil House DavosDavosGroenlândiaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

PIB dos EUA cresce 4,4% no 3º tri, o maior avanço em dois anos

Milei chama Maduro de tirano e defende plano de Trump para a Venezuela

15 anos depois de Fukushima: Japão reativa maior usina nuclear do mundo

Chanceler alemão diz que nada vai deter o acordo entre a UE e o Mercosul

Mais na Exame

Carreira

Com ajuda do ChatGPT, dupla cria negócio de comida saudável que mira US$ 700 mil por mês

Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Minas Gerais

Pop

Isis Valverde é a primeira brasileira indicada ao Framboesa de Ouro?

Inteligência Artificial

Elon Musk vai a Davos pela 1ª vez e diz que robôs vão superar humanos em número