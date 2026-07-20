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Temporal no Chile deixa cinco mortos e cerca de 100 mil pessoas isoladas

Presidente José Antonio Kast decretou estado de catástrofe nas regiões de Coquimbo e Huasco após chuvas intensas destruírem casas, bloquearem estradas e provocarem enchentes

Chile: tempestades fortes no país levam o governo federal a anunciar emergência nacional

Chile: tempestades fortes no país levam o governo federal a anunciar emergência nacional

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de julho de 2026 às 15h09.

Um forte temporal que atinge o Chile desde a última quarta-feira, 15, já deixou cinco mortos, quatro desaparecidos e cerca de 100 mil pessoas isoladas, principalmente no norte do país. As chuvas intensas também afetaram aproximadamente 2,2 mil pessoas e destruíram ou danificaram gravemente mais de 1,1 mil residências.

Diante do agravamento da situação, o presidente José Antonio Kast decretou nesta segunda-feira, 20, estado de catástrofe nas regiões de Coquimbo e na província de Huasco. A medida permite a mobilização das Forças Armadas, a adoção de restrições à circulação e a aceleração do envio de ajuda humanitária às áreas atingidas.

A tempestade tem afetado com maior intensidade as regiões de Coquimbo e Atacama, onde episódios de chuva extrema são considerados incomuns. O transbordamento de rios bloqueou estradas que ligam diversas localidades, deixando comunidades isoladas.

Chuvas históricas e danos à infraestrutura

Na região de Coquimbo, localizada cerca de 460 quilômetros ao norte de Santiago, enchentes, deslizamentos de terra e interrupções no fornecimento de energia elétrica também comprometeram o abastecimento de água potável.

Chuvas no Chile: moradores do norte do país enfrentam enchentes desde a semana passada. (Guillermo Salgado / AFP)

Segundo o vice-ministro do Interior, Máximo Pavez, o volume de chuva registrado em apenas uma hora equivale ao esperado para um mês inteiro, caracterizando o episódio como um evento extremo.

De acordo com Arnaldo Zúñiga, da Direção Meteorológica do Chile, o país não enfrentava uma tempestade com extensão e volume de precipitação semelhantes havia cerca de duas décadas.

O Ministério da Energia informou que aproximadamente 150 mil pessoas permanecem sem fornecimento de eletricidade em diferentes regiões do país.

Tempestades no litoral: fortes rajadas de vento derrubaram construções na região de Valaparaíso (Cristobal Basaure / AFP)

O gerente regional da concessionária Aguas del Valle, Andrés Nazer, afirmou que os danos superaram as previsões iniciais e atingiram parte da infraestrutura da empresa, obrigando a retirada de equipes de algumas instalações.

Portos restringem operações

Além das fortes chuvas, o temporal provocou ondas intensas e rajadas de vento superiores a 100 km/h, levando dezenas de portos chilenos a restringirem parte de suas operações por precaução.

As autoridades seguem monitorando a situação nas áreas afetadas enquanto equipes de emergência trabalham para restabelecer serviços essenciais e desobstruir as vias bloqueadas.

Com informações da AFP

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