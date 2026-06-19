A Golden Goose chegou ao Mata Lab com uma proposta diferente da loja que já opera no JK Iguatemi desde 2021. O espaço dentro do multimarcas de luxo instalado na Cidade Matarazzo, no centro de São Paulo, é o primeiro no Brasil a reunir os serviços de Co-Creation e Cobbler, pilares da estratégia de varejo experiencial que a marca vem desenvolvendo globalmente desde 2019, quando abriu seu primeiro LAB na flagship de Milão.

A abertura oficial do espaço aconteceu na noite de quinta-feira, 18 de junho, com um coquetel seguido de um jantar intimista para jornalistas especializados e celebridades. Os convidados se reuniram no Golden Goose Mata Lab para participar de uma oficina floral com curadoria de Daniela Laloum, da floricultura paulistana Fulô Flores.

Fundada em 2000 em Veneza por Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo, a Golden Goose construiu sua identidade em torno de um paradoxo deliberado: tênis de luxo com estética propositalmente desgastada. Os modelos com a estrela estampada na lateral, produzidos artesanalmente na Itália, viraram referência no segmento de luxo contemporâneo e hoje fazem parte do guarda-roupa de uma comunidade de 2,5 milhões de seguidores que a marca chama de Dreamers. A marca opera 232 lojas pelo mundo e registrou receita de €342,1 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões) no primeiro semestre de 2025.

Além da venda

Entrada do Golden Goose Mata Lab, primeiro espaço da marca no Brasil a oferecer serviços de Co-Creation e sapataria (DIvulgação)

O serviço de Co-Creation permite que o cliente construa um produto junto com o artesão, adicionando ilustrações pintadas à mão, textos, cristais Swarovski, patches, botões ou modificando materiais. Cada peça finalizada recebe o selo GGDB1OF1, indicativo de que não existe outro igual. Para quem quer ir além da personalização, o programa Bespoke permite criar um tênis do zero: dentro de um trunk dedicado na loja, cada componente pode ser escolhido entre materiais, tecidos, cores e acabamentos diferentes, com amostras físicas disponíveis para visualizar o design final em tempo real.

A Calzoleria, nome dado à estação de sapataria, conta com maquinário e ferramentas profissionais para reparar, restaurar e personalizar calçados. Em 2023, a marca consertou 24 mil pares globalmente. Os serviços de reparo se estendem a produtos de outras marcas, não apenas Golden Goose. O Brasil entra agora nessa rede, que já opera em endereços como Nova York, Dubai, Paris e Milão, nos chamados Forward Stores, espaços dedicados ao eixo de sustentabilidade da marca: reparar, recriar, revender e reciclar.

Interior do Golden Goose Mata Lab, na Cidade Matarazzo, em São Paulo, com a Co-Creation Table ao centro (DIvulgação)

O espaço também apresenta a experiência "Con Amore", que acompanha cada compra com flores frescas e doces, rituais que a marca descreve como uma forma de reforçar o valor das conexões humanas.

Novo comando

Modelo Super-Star da Golden Goose com customizações, resultado do serviço de Co-Creation disponível no Mata Lab (DIvulgação)

Mauro Maggioni, CEO da Golden Goose para as Américas desde o início de 2026, veio ao Brasil para a abertura. Formado em administração pela Università Commerciale Luigi Bocconi, em Milão, Maggioni passou seis anos na Giorgio Armani e sete no Grupo Ermenegildo Zegna antes de entrar na Golden Goose em 2019 como CEO para a Ásia-Pacífico. No período, expandiu a rede de lojas da marca em China, Japão, Austrália, Singapura, Tailândia, Filipinas e Malásia.

O Mata Lab fica dentro da Cidade Matarazzo e reúne mais de 300 marcas nacionais e internacionais em cerca de 3 mil m². Além da Golden Goose, o endereço abriga nomes como Osklen, Cris Barros, Missoni e a primeira seleção de produtos da Dover Street Market no país. A presença da marca veneziana no espaço se conecta ao posicionamento do Mata Lab como plataforma de curadoria de luxo, com foco em artesanalidade e experiência de consumo.