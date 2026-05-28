Como ficou o Grupo E na classificação da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo E

O Corinthians liderou o grupo com 11 pontos, seguido de perto pelo Platense com 10.

O Santa Fe terminou em terceiro com 8 pontos e disputa a Sul-Americana.

O Peñarol encerrou sem vencer nenhuma partida em seis jogos, somando apenas 3 pontos graças a três empates.