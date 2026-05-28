Como ficou o Grupo E na classificação da Libertadores

Corinthians: Timão liderou Grupo E com 11 pontos. (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h02.
Última atualização em 28 de maio de 2026 às 10h05.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
O Corinthians liderou o grupo com 11 pontos, seguido de perto pelo Platense com 10.
O Santa Fe terminou em terceiro com 8 pontos e disputa a Sul-Americana.
O Peñarol encerrou sem vencer nenhuma partida em seis jogos, somando apenas 3 pontos graças a três empates.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Corinthians
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|V-V-E-E-D
|2
|Platense
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|V-V-E-D-V
|3
|Santa Fe
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|D-D-E-V-V
|4
|Peñarol
|3
|6
|0
|3
|3
|4
|8
|-4
|D-D-E-E-D