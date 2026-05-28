Esporte

Como ficou o Grupo E na classificação da Libertadores

Corinthians liderou o grupo com 11 pontos

Corinthians: Timão liderou Grupo E com 11 pontos. (Redes Sociais/Reprodução)

Corinthians: Timão liderou Grupo E com 11 pontos. (Redes Sociais/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h02.

Última atualização em 28 de maio de 2026 às 10h05.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo E

O Corinthians liderou o grupo com 11 pontos, seguido de perto pelo Platense com 10.

O Santa Fe terminou em terceiro com 8 pontos e disputa a Sul-Americana.

O Peñarol encerrou sem vencer nenhuma partida em seis jogos, somando apenas 3 pontos graças a três empates.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Corinthians116321844V-V-E-E-D
2Platense106312871V-V-E-D-V
3Santa Fe8622267-1D-D-E-V-V
4Peñarol3603348-4D-D-E-E-D
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