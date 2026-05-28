Como ficou o Grupo F na classificação da Libertadores

Palmeiras: clube brasileiro fica em segundo lugar do Grupo F da Libertadores. (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h10.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
O Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em segundo com 8 pontos em cinco disputas.
O Sporting Cristal avança para a Sul-Americana com 6 pontos, e o Junior foi eliminado com 4.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Cerro Porteño
|10
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|2
|D-V-E-V-V
|2
|Palmeiras
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|E-V-E-V-D
|3
|Sporting Cristal
|6
|5
|2
|0
|3
|6
|7
|-1
|V-D-V-D-D
|4
|Junior
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|E-D-D-D-V