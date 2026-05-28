Esporte

Como ficou o Grupo F na classificação da Libertadores

Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos

Palmeiras: clube brasileiro fica em segundo lugar do Grupo F da Libertadores. (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Palmeiras: clube brasileiro fica em segundo lugar do Grupo F da Libertadores. (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h10.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo F

O Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em segundo com 8 pontos em cinco disputas.

O Sporting Cristal avança para a Sul-Americana com 6 pontos, e o Junior foi eliminado com 4.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Cerro Porteño105311422D-V-E-V-V
2Palmeiras85221642E-V-E-V-D
3Sporting Cristal6520367-1V-D-V-D-D
4Junior4511347-3E-D-D-D-V

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