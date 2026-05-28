Como ficou o Grupo F na classificação da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo F

O Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em segundo com 8 pontos em cinco disputas.

O Sporting Cristal avança para a Sul-Americana com 6 pontos, e o Junior foi eliminado com 4.