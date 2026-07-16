Nestlé renova sua principal campanha do ano ao combinar creators e recomendações de consumidores

A Nestlé decidiu incorporar, pela primeira vez, influenciadores e consumidores à mecânica de sua principal promoção do ano. Lançada nesta quinta-feira, 16, a edição 2026 da campanha "Acelere com Nestlé" combina dois modelos: Influencer Get Member (IGM), com criadores de conteúdo compartilhando códigos exclusivos, e Member Get Member (MGM), com os próprios consumidores atuando como embaixadores da campanha.

Segundo a empresa, a ideia é aproximar a tradicional promoção, baseada no cadastro de notas fiscais, de uma estratégia focada em indicações.

“A influência, hoje, acontece em diferentes camadas da jornada de consumo. Os creators têm um papel importante na descoberta de produtos, na construção de repertório e na conexão com comunidades. Ao mesmo tempo, a recomendação entre as pessoas continua gerando confiança. Portanto, unir influenciadores e consumidores foi natural, porque entendemos que são frentes complementares”, explica Ionah Kochen, vice-presidente de Marketing, Comunicação Corporativa & ESG da Nestlé Brasil.

Comunidades e influência

A conexão direta com os consumidores é um dos pilares em que a Nestlé tem investido por meio de diferentes frentes. Um exemplo é o recente lançamento da plataforma Moça Lovers, que oferece uma jornada de participação gamificada aos usuários, estimulando-os a criar conteúdos, compartilhar receitas e interagir com a marca.

Para Kochen, esse movimento mostra que a Nestlé está “saindo de uma lógica centrada em audiência para uma lógica centrada em comunidades”. Segundo a executiva, a companhia não quer apenas expandir seu alcance, mas “construir conexões genuínas em contextos culturais relevantes, fortalecendo vínculos que permaneçam muito além de uma campanha”.

A iniciativa também responde às mudanças no comportamento do consumidor. Segundo dados da IAB Brasil, 80% dos brasileiros seguem criadores de conteúdo nas redes sociais. Já o levantamento mais recente do Edelman Trust Barometer aponta que entre 50% e 60% dos consumidores confiam em pessoas como eles e em creators para orientar decisões de compra.

“Nossa intenção é justamente integrar essas duas forças. O criador amplia a conversa e desperta interesse, ao passo que o consumidor, com a tradicional força do boca a boca, leva essa recomendação para a sua própria rede de relacionamento. É uma dinâmica que reflete a forma como as pessoas descobrem, validam e compartilham experiências hoje”, destaca a CMO.

"Acelere com Nestlé"

Segundo a Nestlé, cerca de 1.200 influenciadores participarão da campanha, distribuindo códigos exclusivos para suas comunidades. Ao utilizar um desses códigos, o consumidor ganha uma chance adicional nos sorteios.

Depois do cadastro, o consumidor recebe um código para indicar amigos e familiares, criando um ciclo contínuo de recomendações.

“Acreditamos que a promoção vai fortalecer ainda mais o relacionamento das pessoas com as nossas marcas, além de também conectá-las aos influenciadores. É uma experiência promocional bastante participativa e que acompanha os comportamentos atuais de consumo”, analisa Kochen.

A campanha "Acelere com Nestlé" acontece até o dia 14 de setembro. Para participar, os consumidores devem cadastrar, no site oficial da campanha, notas fiscais de compras a partir de R$ 30 em produtos participantes.

A promoção distribuirá mais de 20 mil prêmios instantâneos, além de realizar sorteios semanais de automóveis.