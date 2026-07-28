Netayahu diz que teve 'uma das melhores reuniões' com Trump na Casa Branca

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com Donald Trump na Casa Branca nesta terça-feira, 28, pela primeira vez desde o início da guerra dos países contra o Irã no início deste ano.

Após o encontro, o líder israelense divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi "uma das melhores conversas" com o presidente dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que o diálogo abordou "nosso objetivo comum: garantir que o Irã não obtenha armas nucleares" e afirmou que foi "uma das melhores conversas que já tive com o presidente dos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump".

Irã foi prioridade da agenda

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, um integrante da delegação israelense afirmou que os dois líderes realizaram uma "discussão excelente e abrangente" sobre os principais temas da atualidade, com destaque para o Irã.

Ainda segundo a nota, Trump e Netanyahu reafirmaram o compromisso de garantir que o país nunca obtenha armamentos nucleares.

Antes da reunião, Netanyahu já havia informado que a questão iraniana seria o principal tema do encontro na Casa Branca. Esta foi a primeira visita do premiê israelense a Washington desde o conflito travado por Estados Unidos e Israel contra o Irã em fevereiro.

Encontro ocorre em meio a divergências entre os aliados

Apesar do tom positivo adotado após a reunião, o encontro ocorreu em um momento de tensões entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Nos últimos meses, os dois líderes demonstraram diferenças sobre a condução da política em relação ao Irã, especialmente após o fim da guerra iniciada no começo deste ano.

Enquanto Trump tem sinalizado interesse em buscar um acordo com Teerã, setores do governo israelense defendem uma postura mais dura e consideram que um entendimento pode fortalecer o regime iraniano.

Além disso, o presidente americano chegou a fazer críticas públicas a Netanyahu nas últimas semanas, chamando-o de "um cara muito difícil" e confirmando ter se referido ao premiê como "louco" durante uma conversa telefônica.

Mesmo diante dessas divergências, o encontro na Casa Branca terminou com declarações de unidade, e ambos reafirmaram o compromisso de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

Encontro ocorreu a portas fechadas

A reunião foi realizada sem a presença da imprensa. Segundo a Casa Branca, o encontro foi tratado como uma reunião de trabalho. Apesar disso, o gabinete de Netanyahu divulgou fotografias dos dois líderes lado a lado no Salão Oval.

Também participaram da reunião o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff, além do embaixador de Israel em Washington, Yechiel Leiter, e do assessor de Segurança Nacional de Israel, Shmuel Ben Ezra.

Após o encontro, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a reunião entre Trump e Netanyahu foi "positiva e produtiva". No mesmo dia, o presidente americano também recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.