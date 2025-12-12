Pyramids: conheça o time que irá enfrentar o Flamengo neste sábado

O Flamengo garantiu uma vaga na semifinal da Copa Intercontinental após vencer o Cruz Azul, com dois gols de Arrascaeta, na quarta-feira, 10.

Agora, o rubro-negro encara o Pyramids FC, do Egito, neste sábado, 13. O confronto será no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, às 14h no horário de Brasília.

O Pyramids pode não ser um nome frequentemente mencionado por torcedores brasileiros, mas está longe de ser um desconhecido. Com apenas 17 anos de história, ele tornou-se um dos clubes mais ricos e ambiciosos do continente africano e do Oriente Médio. Além disso, o clube tem longa relação com jogadores brasileiros.

Um clube jovem, rico e em ascensão

Fundado em 2008 como Al Assiouty Sport, o clube mudou de nome e de sede após ser comprado, em 2018, pelo milionário saudita Turki Al-Sheikh, um dos principais responsáveis pela transformação do futebol da Arábia Saudita.

Com o investimento pesado, o Pyramids rapidamente tornou-se uma potência no Egito e, atualmente, vive sua melhor fase.

Campeão da Liga dos Campeões da África pela primeira vez, disputou — e venceu — também o Auckland City, da Oceania, e o Al Ahli, da Arábia Saudita, garantindo lugar na semifinal do torneio intercontinental.

Nesta temporada, ocupa a vice-liderança do Campeonato Egípcio, apenas dois pontos atrás do primeiro colocado, e chega ao duelo contra o Flamengo com cinco partidas de invencibilidade.

O elenco “mais brasileiro do Egito”

A influência brasileira no Pyramids começou logo após a compra do clube. Em 2018, chegaram Keno, Carlos Eduardo, Ribamar, Arthur Caíke e Rodriguinho, todos contratados após destaque no futebol brasileiro. Muitos deles cruzaram caminhos com o Flamengo.

Ribamar, por exemplo, protagonizou um dos jogos mais lembrados de 2019 ao marcar o gol do empate do Vasco por 4 a 4 contra o Flamengo, então comandado por Jorge Jesus. Já Rodriguinho chegou a ser especulado na Gávea e era apontado como preferência sobre Arrascaeta, que acabou contratado e virou ídolo rubro-negro.

Hoje, o brasileiro em destaque no clube é Ewerton Paixão da Silva, ex-São Bernardo. À ESPN, ele explicou que chegou em julho de 2025 e virou titular rapidamente: já são 17 jogos, dois gols e uma assistência.

Zico e Dunga egípcios

Os apelidos brasileiros também fazem parte da identidade do Pyramids.

O atacante Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, de 28 anos, conhecido como “Zico”, marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Auckland City. Já o volante Mahmoud Abdelaati, “Dunga”, veste a camisa 13 e atua em homenagem ao eterno capitão da seleção brasileira.

Caminho até o Flamengo

O clube egípcio chega pela primeira vez a uma competição mundial. Agora, sonha com a classificação para a final.

O vencedor enfrentará o PSG, atual campeão europeu, no dia 17 de dezembro.

O Flamengo, por sua vez, tenta confirmar o favoritismo, mas sabe que o Pyramids mistura recursos, bom momento e jogadores motivados, ingredientes que prometem um confronto duro no Catar.