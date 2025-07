Mundial de Clubes 2025: Fluminense perde para Chelsea e está fora; veja quanto os cariocas faturaram

Acabou o sonho do título mundial para o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras não conseguiu repetir o bom futebol apresentado contra Inter de Milão e Al-Hilal e foi eliminado pelo Chelsea nesta terça-feira em Nova Jersey pelo placar de 2 a 0.

Por chegar à semifinal, o Fluminense vai embolsar US$ 60,8 milhões, algo em torno de R$ 331,3 milhões.

Por se classificar à final, o Chelsea ganhou mais, no mínimo, US$ 30 milhões. Caso seja campeão, leva para casa US$ 40 milhões. Os Blues aguardam o vencedor de Real Madrid e PSG, que se enfrentam nesta quarta-feira, para conhecer seu adversário na grande final, que acontece no próximo domingo, dia 13.

Confira o ranking completo dos times mais valiosos do Mundial de Clubes 2025

Clube Valor (em €) Valor (em R$) Real Madrid 1,33 bilhão 8,52 bilhões Manchester City 1,31 bilhão 8,40 bilhões PSG 1,06 bilhão 6,79 bilhões Chelsea 1,03 bilhão 6,60 bilhões Bayern de Munique 903,5 milhões 5,79 bilhões Inter de Milão 739,8 milhões 4,74 bilhões Juventus 631,7 milhões 4,05 bilhões Atlético de Madrid 508,5 milhões 3,26 bilhões Borussia Dortmund 477,9 milhões 3,06 bilhões Benfica 363,5 milhões 2,33 bilhões Porto 345,9 milhões 2,22 bilhões Palmeiras 252,55 milhões 1,62 bilhão Flamengo 221,35 milhões 1,42 bilhão RB Salzburg 175,5 milhões 1,12 bilhão Botafogo 163,2 milhões 1,05 bilhão Al-Hilal 154,33 milhões 989,26 milhões River Plate 114,2 milhões 732,02 milhões Boca Juniors 86,43 milhões 554,02 milhões Fluminense 82,65 milhões 529,79 milhões Monterrey 71,5 milhões 458,32 milhões Inter Miami 66,18 milhões 424,21 milhões Pachuca 55,95 milhões 358,64 milhões Seattle Sounders 51,75 milhões 331,72 milhões Al-Ahly 47,95 milhões 307,36 milhões Al-Ain 46,49 milhões 298,00 milhões LAFC 45,98 milhões 294,73 milhões Mamelodi Sundowns 35,25 milhões 225,95 milhões Espérance 20,35 milhões 130,44 milhões Urawa Red Diamonds 19,85 milhões 127,24 milhões Wydad 18,29 milhões 117,24 milhões Ulsan 14,90 milhões 95,51 milhões Auckland City 4,58 milhões 29,36 milhões

Ironias do futebol

Os gols foram marcados por João Pedro, revelado pelo time carioca, numa daquelas ironias do futebol. O atleta, em respeito ao seu clube formador, não comemorou quando marcou.

O Flu foi o último time brasileiro a se despedir da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o torneio que mais distribuiu prêmios na história do futebol - ao todo, serão R$ 5,5 bilhões. O Botafogo caiu para o Palmeiras nas oitavas. O Verdão perdeu para o Chelsea nas quartas, que bateu agora o Flu na semi e está na final.

Já o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final.