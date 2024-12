Com saída da Betano, H2Bet é a nova patrocinadora máster do Atlético-MG

A casa de apostas H2bet, pertencente ao Grupo H2 Club, será a nova patrocinadora máster do Atlético-MG a partir de 2025. A empresa assumirá o espaço na camisa que anteriormente era ocupado pela Betano. O contrato, com valor de R$ 60 milhões anuais, coloca o clube mineiro entre os maiores patrocínios do futebol brasileiro, posicionando a H2bet como o quarto maior aporte do país. As informações são da Rádio Itatiaia.

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente pelo Atlético-MG, o acordo já foi comunicado internamente pelo Grupo H2 Club nesta quarta-feira, 18. Este será o primeiro patrocínio de um clube de futebol pela H2bet, marcando o início de uma nova estratégia de expansão no mercado de apostas esportivas.

Além de garantir uma visibilidade significativa no futebol brasileiro, a H2bet também conta com o lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e Fluminense, como garoto-propaganda. Até pouco tempo atrás, Marcelo representava uma concorrente direta, a SportingBet, e agora reforça a presença da H2bet no mercado publicitário esportivo.

A trajetória do Grupo H2 Club

Fundado há 17 anos, o Grupo H2 Club é amplamente reconhecido no mercado brasileiro de pôquer. A empresa administra casas de jogos em São Paulo, Campinas e Curitiba, além de oferecer uma plataforma online de pôquer. Sob a direção do CEO Ueltom Lima Gomes, o grupo diversificou suas operações, incluindo casas de truco, cacheta, xadrez e unidades gastronômicas.

Com o patrocínio ao Atlético-MG, o grupo dá um grande passo na sua expansão para o segmento de apostas esportivas. Antes desse acordo, a H2bet já era conhecida por seus investimentos em mídia, patrocinando canais como a Cazé TV, Porsche Cup, o podcast PodPah e grandes eventos nacionais. Agora, a marca aposta no futebol como vitrine para aumentar sua relevância no mercado.

Os maiores patrocínios do futebol brasileiro em 2025

O contrato de R$ 60 milhões coloca o Atlético-MG em posição de destaque entre os maiores patrocínios do futebol brasileiro, reforçando a importância do clube no cenário nacional. Confira os valores de patrocínios máster dos principais clubes do Brasil:

Flamengo (Pixbet): R$ 105 milhões/ano

(Pixbet): Corinthians (Esportes da Sorte): R$ 103 milhões/ano

(Esportes da Sorte): Palmeiras (Crefisa): R$ 81 milhões/ano (podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus)

(Crefisa): (podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus) Atlético-MG (H2bet): R$ 60 milhões/ano

(H2bet): São Paulo (Superbet): R$ 52 milhões/ano (podendo chegar a R$ 75 milhões com bônus)

(Superbet): (podendo chegar a R$ 75 milhões com bônus) Vasco (Betfair): R$ 50 milhões/ano (podendo chegar a R$ 74 milhões com bônus)

A lista evidencia a força das casas de apostas no patrocínio esportivo, consolidando-as como grandes apoiadoras do futebol brasileiro.

Impacto para o Galo e o mercado esportivo

O contrato com a H2bet não apenas fortalece a saúde financeira do Atlético-MG, mas também reforça a atratividade do mercado esportivo brasileiro para novos patrocinadores. A casa de apostas, que até agora focava suas operações no pôquer, agora utiliza o futebol como uma estratégia de expansão de marca, se posicionando entre os gigantes do setor.