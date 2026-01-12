Esporte

Corinthians x Guarani: onde assistir e horário pela Copinha

Partida em Jaú encerra o dia de disputas eliminatórias do sub-20

Vanessa Loiola

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18h17.

O duelo entre Corinthians e Guarani encerra a segunda fase da Copinha 2026 nesta segunda-feira, 12, às 21h20 (horário de Brasília). O confronto é eliminatório e define quem avança à terceira etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida final será disputada no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Desempenhos dos times

O Corinthians avançou na liderança do Grupo 8, com sete pontos. A equipe venceu Trindade, XV de Jaú e empatou com o Luverdense. O clube busca seu 12º título da Copinha.

Já o time adversário encerrou a primeira fase como segundo colocado do Grupo 7, acumulando seis pontos. Após derrota na estreia para o Athletic-MG, o Bugre venceu Assisense e Naviraiense para assegurar a classificação.

Onde assistir Corinthians x Guarani pela Copinha?

A transmissão de Corinthians e Guarani será feita pela Cazé TV, no YouTube. O jogo também contará com acompanhamento em tempo real no ge.

Maiores campeões da Copinha

A Copinha é o principal torneio de base do país e reúne clubes de todo o Brasil desde 1969. O Corinthians é o maior vencedor da competição e soma 11 títulos. Na sequência aparecem Fluminense e Internacional, com cinco conquistas cada.

Confira o ranking dos maiores campeões:

  • Corinthians — 11 títulos
  • Fluminense — 5 títulos
  • Internacional — 5 títulos
  • Flamengo — 4 títulos
  • São Paulo — 4 títulos
  • Atlético-MG — 3 títulos
  • Santos — 3 títulos
  • Nacional-SP — 2 títulos
  • Palmeiras — 2 títulos
  • Ponte Preta — 2 títulos
  • Portuguesa — 2 títulos
  • América-MG — 1 título
  • América-SP — 1 título
  • Cruzeiro — 1 título
  • Figueirense — 1 título
  • Guarani — 1 título
  • Juventus-SP — 1 título
  • Marília — 1 título
  • Paulista — 1 título
  • Roma-SP — 1 título
  • Santo André — 1 título
  • Vasco da Gama — 1 título
