Corinthians x Guarani: onde assistir e horário pela Copinha

Redatora
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18h17.
O duelo entre Corinthians e Guarani encerra a segunda fase da Copinha 2026 nesta segunda-feira, 12, às 21h20 (horário de Brasília). O confronto é eliminatório e define quem avança à terceira etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A partida final será disputada no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.
O Corinthians avançou na liderança do Grupo 8, com sete pontos. A equipe venceu Trindade, XV de Jaú e empatou com o Luverdense. O clube busca seu 12º título da Copinha.
Já o time adversário encerrou a primeira fase como segundo colocado do Grupo 7, acumulando seis pontos. Após derrota na estreia para o Athletic-MG, o Bugre venceu Assisense e Naviraiense para assegurar a classificação.
A transmissão de Corinthians e Guarani será feita pela Cazé TV, no YouTube. O jogo também contará com acompanhamento em tempo real no ge.
A Copinha é o principal torneio de base do país e reúne clubes de todo o Brasil desde 1969. O Corinthians é o maior vencedor da competição e soma 11 títulos. Na sequência aparecem Fluminense e Internacional, com cinco conquistas cada.
Confira o ranking dos maiores campeões: