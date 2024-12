Real Madrid, Barcelona e Dallas Cowboys: as 50 equipes esportivas mais valiosas do mundo

As franquias esportivas continuam a alcançar valores recordes em 2024, com as 50 equipes mais valiosas do mundo valendo coletivamente US$ 289 bilhões (R$ 1,7 trilhão), um aumento de 13% em relação ao ano anterior, de acordo com a lista da Forbes.

O Dallas Cowboys lidera pelo nono ano consecutivo, tornando-se a primeira equipe a ultrapassar a marca de US$ 10 bilhões (R$ 60,1 bilhões) em valor, com um total de US$ 10,1 bilhões (R$ 60,1 bilhões).

Apesar do domínio da NFL, que possui 29 equipes no ranking, a NBA mostra crescimento acelerado, dobrando sua presença para 12 franquias na lista. O Golden State Warriors ocupa o segundo lugar, avaliado em US$ 8,8 bilhões (R$ 52,93 bilhões), refletindo o aumento de 15% no valor médio das equipes da NBA neste ano.

Movimentação no ranking

A inclusão de mais times da NBA resultou na saída de franquias de outras ligas, como os Cubs e Giants da MLB, e Ferrari e Mercedes da Fórmula 1. Ainda assim, o futebol americano mantém liderança com 58% das equipes no ranking, enquanto o futebol europeu conta com seis representantes, liderados pelo Real Madrid (US$ 6,6 bilhões), empatado em 12º lugar.

Os contratos de mídia continuam a impulsionar os valores das equipes. Cada franquia da NFL deve receber cerca de US$ 380 milhões anuais ao longo do contrato de direitos de mídia, totalizando US$ 125,5 bilhões (R$ 751 bilhões) até 2033.

Já a NBA firmou um acordo de US$ 76 bilhões (R$ 457,1 bilhões) que começa na próxima temporada, garantindo US$ 230 milhões (R$ 1,3 bilhão) anuais por equipe.

As 50 equipes esportivas mais valiosas do mundo em 2024:

1. Dallas Cowboys (NFL) - US$ 10,1 bilhões

2. Golden State Warriors (NBA) - US$ 8,8 bilhões

3. Los Angeles Rams (NFL) - US$ 7,6 bilhões

4. New York Yankees (MLB) - US$ 7,55 bilhões

5. New York Knicks (NBA) - US$ 7,5 bilhões

6. New England Patriots (NFL) - US$ 7,4 bilhões

7. New York Giants (NFL) - US$ 7,3 bilhões

8. Los Angeles Lakers (NBA) - US$ 7,1 bilhões

9. New York Jets (NFL) - US$ 6,9 bilhões

10. San Francisco 49ers (NFL) - US$ 6,8 bilhões

11. Las Vegas Raiders (NFL) - US$ 6,7 bilhões

12. Philadelphia Eagles (NFL) - US$ 6,6 bilhões (empate)

12. Real Madrid (La Liga) - US$ 6,6 bilhões (empate)

14. Manchester United (Premier League) - US$ 6,55 bilhões

15. Chicago Bears (NFL) - US$ 6,4 bilhões

16. Washington Commanders (NFL) - US$ 6,3 bilhões

17. Miami Dolphins (NFL) - US$ 6,2 bilhões

18. Houston Texans (NFL) - US$ 6,1 bilhões

19. Boston Celtics (NBA) - US$ 6 bilhões

20. Barcelona (La Liga) - US$ 5,6 bilhões (empate)

20. Green Bay Packers (NFL) - US$ 5,6 bilhões (empate)

22. Denver Broncos (NFL) - US$ 5,5 bilhões (empate)

22. Los Angeles Clippers (NBA) - US$ 5,5 bilhões (empate)

24. Los Angeles Dodgers (MLB) - US$ 5,45 bilhões (empate)

24. Seattle Seahawks (NFL) - US$ 5,45 bilhões (empate)

26. Tampa Bay Buccaneers (NFL) - US$ 5,4 bilhões

27. Liverpool (Premier League) - US$ 5,37 bilhões

28. Pittsburgh Steelers (NFL) - US$ 5,3 bilhões

29. Atlanta Falcons (NFL) - US$ 5,2 bilhões

30. Cleveland Browns (NFL) - US$ 5,15 bilhões

31. Los Angeles Chargers (NFL) - US$ 5,1 bilhões (empate)

31. Manchester City (Premier League) - US$ 5,1 bilhões (empate)

33. Minnesota Vikings (NFL) - US$ 5,05 bilhões

34. Baltimore Ravens (NFL) - US$ 5 bilhões (empate)

34. Bayern Munich (Bundesliga) - US$ 5 bilhões (empate)

34. Chicago Bulls (NBA) - US$ 5 bilhões (empate)

37. Houston Rockets (NBA) - US$ 4,9 bilhões (empate)

37. Tennessee Titans (NFL) - US$ 4,9 bilhões (empate)

39. Kansas City Chiefs (NFL) - US$ 4,85 bilhões

40. Brooklyn Nets (NBA) - US$ 4,8 bilhões (empate)

40. Indianapolis Colts (NFL) - US$ 4,8 bilhões (empate)

42. Dallas Mavericks (NBA) - US$ 4,7 bilhões

43. Jacksonville Jaguars (NFL) - US$ 4,6 bilhões (empate)

43. Philadelphia 76ers (NBA) - US$ 4,6 bilhões (empate)

45. Boston Red Sox (MLB) - US$ 4,5 bilhões (empate)

45. Carolina Panthers (NFL) - US$ 4,5 bilhões (empate)

47. New Orleans Saints (NFL) - US$ 4,4 bilhões (empate)

47. Paris Saint-Germain (Ligue 1) - US$ 4,4 bilhões (empate)

47. Toronto Raptors (NBA) - US$ 4,4 bilhões (empate)

50. Arizona Cardinals (NFL) - US$ 4,3 bilhões (empate)

50. Phoenix Suns (NBA) - US$ 4,3 bilhões (empate)

Esses números refletem a força econômica crescente das ligas esportivas e a valorização de seus contratos de mídia, direitos comerciais e globalização das marcas.

Tendências do mercado esportivo

Com um crescimento médio de 596% na última década, as equipes da NBA lideram em apreciação de valor, seguidas pela NFL e pela MLB. Este aumento reflete o sucesso das ligas em negociar direitos de mídia, expandir o alcance global e atrair investidores.

Mesmo com sua enorme popularidade global, os clubes de futebol europeus enfrentam desafios para competir financeiramente com as ligas americanas. Manchester City, campeão da Liga dos Campeões de 2023, está empatado em 31º lugar no ranking, com valor estimado em US$ 5,1 bilhões (R$ 30,68 bilhões).