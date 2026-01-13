Ele largou a faculdade aos 19 — e hoje lidera uma empresa que fatura US$ 40 milhões por ano

Oscar Rachmansky tem apenas 24 anos, mas já comanda uma empresa com faturamento de US$ 40 milhões. Fundada antes de ele completar 20 anos, a OS Group atua como atacadista B2B no mercado de calçados e streetwear e já distribui cerca de 25 mil itens por mês a partir de um centro logístico em Nova Jersey.

O que começou como uma revenda informal de tênis do próprio quarto, virou uma operação robusta, com 30 funcionários e planos de expansão para além da moda. As informações foram retiradas do Business Insider.

Um olhar de negócios onde ninguém via oportunidade

Desde pequeno, Rachmansky dava sinais de inquietação empreendedora. Aos quatro anos, abriu uma barraca de sementes de girassol enquanto os colegas vendiam limonada.

Na adolescência, começou a revender tênis como renda extra. No início, era apenas um hobby lucrativo. Mas ao perceber o caos logístico que pequenas lojas enfrentavam para conseguir estoque, viu uma oportunidade clara: o problema estava na cadeia de suprimentos, e ninguém estava olhando para o B2B.

Foi essa dor de mercado que motivou o jovem a lançar a OS Group em 2019, mesmo enquanto cursava a McGill University. Não demorou para perceber que seu futuro não estava na universidade. Logo no primeiro mês de aula, escreveu num caderno: “Este será meu primeiro e último ano na faculdade.”

Com a chegada da pandemia, a cadeia de suprimentos global entrou em colapso, e o setor de calçados foi duramente afetado. A produção despencou, os preços de revenda explodiram, e a OS Group cresceu justamente onde os gigantes não conseguiam atuar com agilidade. Em 2021, com US$ 30 mil acumulados da revenda, Rachmansky abandonou o curso e reinvestiu tudo na expansão do negócio.

Crescimento com baixo investimento e alto foco em eficiência

Sem investidores, a OS Group foi construída com capital próprio, agilidade operacional e inteligência de mercado. Nos primeiros meses, a infraestrutura era improvisada. “No primeiro galpão, a gente nem tinha escritório.

Fizemos divisórias com caixas da Nike para conseguir um mínimo de privacidade”, contou Isaac Murov, um dos primeiros funcionários.

A base do crescimento, segundo o fundador, foi formar um time enxuto, ágil e com atitude certa. “Sempre fomos intencionais nas contratações. Procuramos pessoas treináveis, com boa energia e que querem crescer”, disse Rachmansky.

Lições corporativas de um CEO jovem com mentalidade financeira madura

Apesar da pouca idade, o CEO aprendeu rapidamente que gestão não é só sobre esforço: é sobre foco. Durante os primeiros anos, trabalhava até 15 horas por dia. “Sempre associei mais horas a mais resultados”, disse.

Com o tempo, entendeu que crescimento sustentável depende de escala, não apenas de dedicação pessoal. Foi aí que passou a delegar, estruturar melhor os processos e investir em um modelo de gestão mais robusto.

A cultura da empresa também se formou com base no exemplo pessoal. “Ele nunca ficou só atrás da mesa. Se precisasse, embalava caixas junto com a gente”, relembra Murov. Hoje, essa postura segue refletida nos processos e no comprometimento da equipe.

