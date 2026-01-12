Esporte

Santos x Cuiabá: onde assistir e horário pela Copinha

Duelo eliminatório garante vaga nas oitavas da competição sub-20

Copinha 2026: Santos x Cuiabá se enfrentam nesta segunda (12), às 17h30, em fases eliminatórias (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16h53.

Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 17h11.

A Copinha 2026 segue com Santos x Cuiabá nesta segunda-feira, 12, às 17h30, pela segunda fase. O jogo é eliminatório e define vaga nas oitavas de final, com transmissão online.

O confronto será disputado no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Momento das equipes

O Santos encerrou a etapa inicial na liderança do Grupo 16, com nove pontos. A equipe venceu os três jogos que disputou e busca o quarto título da Copinha.

O time adversário avançou como segundo colocado do Grupo 15. O Cuiabá somou cinco pontos após uma vitória e dois empates, terminando atrás da Ferroviária.

Onde assistir Santos x Cuiabá pela Copinha?

A transmissão de Santos e Cuiabá será feita pela Cazé TV, no YouTube. O jogo também contará com acompanhamento em tempo real no ge.

Confira todos os jogos desta segunda-feira, 12, com horários e locais definidos:

  • 11h, Patrocínio Paulista: Cruzeiro x Meia-Noite
  • 14h45, Brodowski: Botafogo-SP x Vasco
  • 15h, São José do Rio Preto: Bahia x Atlético-PI
  • 15h15, Santa Fé do Sul: Grêmio x Atlético-BA
  • 17h30, São Carlos: Santos x Cuiabá
  • 18h, Ribeirão Preto: América-MG x Inter de Limeira
  • 18h30, Bálsamo: Goiás x Mirassol
  • 18h45, Araçatuba: Athletico-PR x Ceará
  • 19h, Presidente Prudente: Grêmio Prudente x Osasco Sporting
  • 19h, Votuporanga: Chapecoense x Votuporanguense
  • 19h, Cravinhos: Guanabara City-GO x Tuna Luso
  • 19h, Araraquara: Ferroviária x Real Brasília
  • 20h, Assis: Athletic-MG x XV de Jaú
  • 20h30, Franca: Ponte Preta x Francana
  • 21h, Bálsamo: Sport x América-RN
  • 21h20, Jaú: Corinthians x Guarani
