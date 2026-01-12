Santos x Cuiabá: onde assistir e horário pela Copinha

Copinha 2026: Santos x Cuiabá se enfrentam nesta segunda (12), às 17h30, em fases eliminatórias (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)
Redatora
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16h53.
Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 17h11.
A Copinha 2026 segue com Santos x Cuiabá nesta segunda-feira, 12, às 17h30, pela segunda fase. O jogo é eliminatório e define vaga nas oitavas de final, com transmissão online.
O confronto será disputado no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.
O Santos encerrou a etapa inicial na liderança do Grupo 16, com nove pontos. A equipe venceu os três jogos que disputou e busca o quarto título da Copinha.
O time adversário avançou como segundo colocado do Grupo 15. O Cuiabá somou cinco pontos após uma vitória e dois empates, terminando atrás da Ferroviária.
A transmissão de Santos e Cuiabá será feita pela Cazé TV, no YouTube. O jogo também contará com acompanhamento em tempo real no ge.
Confira todos os jogos desta segunda-feira, 12, com horários e locais definidos: