Santos x Cuiabá: onde assistir e horário pela Copinha

A Copinha 2026 segue com Santos x Cuiabá nesta segunda-feira, 12, às 17h30, pela segunda fase. O jogo é eliminatório e define vaga nas oitavas de final, com transmissão online.

O confronto será disputado no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Momento das equipes

O Santos encerrou a etapa inicial na liderança do Grupo 16, com nove pontos. A equipe venceu os três jogos que disputou e busca o quarto título da Copinha.

O time adversário avançou como segundo colocado do Grupo 15. O Cuiabá somou cinco pontos após uma vitória e dois empates, terminando atrás da Ferroviária.

Onde assistir Santos x Cuiabá pela Copinha?

A transmissão de Santos e Cuiabá será feita pela Cazé TV, no YouTube. O jogo também contará com acompanhamento em tempo real no ge.

Confira todos os jogos desta segunda-feira, 12, com horários e locais definidos: