Nubank compra Banco Porto Real e amplia estrutura bancária

O Nubank anunciou na noite desta segunda-feira, 20, um acordo para aquisição do Banco Porto Real de Investimentos S.A. A operação, que ainda depende da aprovação do Banco Central (BC), reforça a estrutura regulatória no Brasil e amplia o conjunto de licenças bancárias da instituição financeira.

Fundado em 1992, no município de Porto Real, no Rio de Janeiro, o Banco Porto Real atua na concessão de crédito para clientes de atacado. Após a conclusão da compra, sua licença bancária será incorporada ao conglomerado prudencial da Nu Pagamentos e passará a se somar às demais autorizações com as quais o Nubank já opera.

A fintech disse em nota que a aquisição atende aos requisitos da Resolução Conjunta nº 17, editada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que disciplina a nomenclatura das instituições financeiras.

"Assim que finalizado o processo de aquisição, a licença bancária do Banco Porto Real se somará às outras licenças com as quais o Nubank já opera e que atendem plenamente ao seu modelo de negócios: Instituição de Pagamento (IP); Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeira); e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM). Todas as obrigações assumidas pelo Banco Porto Real serão cumpridas conforme as diretrizes estabelecidas no acordo de aquisição", afirmou.

A companhia também destacou que a operação não altera a experiência dos consumidores. O aplicativo, os produtos, os serviços, a marca e o nome Nubank permanecem inalterados para os mais de 115 milhões de clientes da instituição no Brasil.

A inclusão da nova licença não cria exigências adicionais de capital ou liquidez para o conglomerado prudencial, preservando sua estrutura financeira.

"O Brasil é onde o Nubank nasceu, cresceu e provou que serviços financeiros mais justos e simples são possíveis em escala. Treze anos depois, segue sendo nosso principal foco, um mercado onde ainda podemos expandir significativamente nossa participação e continuar impulsionando a transformação do setor", diz David Vélez, fundador e CEO global do Nubank.

A CEO do Nubank Brasil e da operação latino-americana, Livia Chanes, disse que a companhia seguirá ampliando sua oferta de produtos. "Nosso DNA de inovação segue intacto e seguimos comprometidos em aprofundar nossa relação com cada cliente, oferecendo mais soluções com a mesma simplicidade que sempre nos definiu", afirmou.

A aquisição acontece poucos meses depois de o Nubank reforçar sua posição institucional no mercado brasileiro. Em março, a companhia passou a integrar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), após se consolidar como a maior instituição financeira privada do país em número de clientes. Também anunciou investimentos de R$ 45 bilhões no Brasil ao longo deste ano, quase o dobro do volume destinado ao mercado nacional nos dois anos anteriores.

Movimento acompanha estratégia de expansão regulatória

A compra do Banco Porto Real ocorre em um momento em que o Nubank avança na consolidação de sua presença regulatória em diferentes mercados da América Latina.

Na última semana, a subsidiária mexicana da companhia recebeu autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) para iniciar operações como banco no México, concluindo o processo de transformação de Sociedade Financeira Popular (Sofipo) em instituição bancária.

Segundo o Nubank, a aprovação marca um passo estratégico em seu plano de expansão internacional. A empresa estima investir US$ 4,2 bilhões no mercado mexicano até 2030. Atualmente, o Nu México atende cerca de 15% da população adulta do país e alcançou o break-even no primeiro trimestre de 2026, acumulando mais de US$ 5,9 bilhões em depósitos.