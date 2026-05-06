Fifa estende gancho de Prestianni sobre caso Vini Jr. e afeta possível participação na Copa

Gianluca Prestianni, acusado de insultos de cunho discriminatório contra Vinícius Júnior, terá uma punição global pelas ofensas. A Fifa decidiu estender a sanção para todas as competições, o que pode impactar diretamente uma eventual participação do jogador da Argentina na próxima Copa do Mundo, segundo o jornal As, da Espanha.

A sanção original havia sido aplicada pela Uefa no fim do mês passado. O jogador recebeu gancho de seis partidas por comportamento discriminatório, sendo três jogos de suspensão imediata e outros três condicionados a um período de dois anos. Nesse intervalo, a punição adicional só será aplicada em caso de reincidência.

Com a decisão, caso seja convocado por Lionel Scaloni, Prestianni terá que cumprir suspensão nas duas primeiras partidas do torneio, ficando de fora dos confrontos contra Argélia e Áustria, podendo retornar apenas na terceira rodada, diante da Jordânia.

Até o momento, Prestianni já cumpriu uma partida de suspensão, imposta de forma provisória. Ele, inclusive, não atuou no jogo de volta contra o Real Madrid, no qual o Benfica acabou eliminado da competição. Portanto, ainda restam dois jogos de afastamento obrigatório, desde que não haja nova infração durante o período estabelecido.

Inicialmente, a expectativa era que a punição fosse cumprida em compromissos da Liga dos Campeões na próxima temporada. No entanto, com a ampliação da sanção pela Fifa, os jogos restantes poderão ser cumpridos já na Copa do Mundo de 2026. Caso não esteja na lista final da seleção argentina, o jogador seguirá cumprindo a suspensão em competições europeias.

Relembre o caso envolvendo Prestianni e Vini Júnior

O episódio que originou a punição ocorreu em 17 de fevereiro, durante a partida entre Benfica e Real Madrid, válida pelos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa. Na denúncia, Vinícius Júnior relatou ter sido alvo de ofensa racial, ao ser chamado de “mono” (“macaco”, em espanhol).

Prestianni negou a acusação. De acordo com o meio-campista Aurélien Tchouaméni, o argentino afirmou ter utilizado o termo “maricón”, e não a expressão mencionada na denúncia. Após análise inicial, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA determinou a suspensão provisória do jogador por uma partida.