Colecionador de polêmicas, técnico espanhol é demitido por usar IA

O técnico Robert Moreno foi demitido do comando do FC Sochi, da Rússia, em meio a um turbilhão de controvérsias que culminaram no uso de Inteligência Artificial para gerir processos internos do clube.

Conhecido pelo temperamento forte, o treinador espanhol já vinha sendo questionado após a derrota por 4 a 0 contra o Akron, no último sábado, 24, em partida válida pela Premier League Russa. Na ocasião, Moreno viralizou ao declarar que doaria metade do próprio salário por "vergonha" do desempenho da equipe.

A passagem do técnico pela Rússia foi marcada por instabilidades. Embora tenha sido contratado em dezembro de 2023 com a missão de evitar o rebaixamento — objetivo que não alcançou naquele ano —, ele permaneceu no cargo e conseguiu o acesso na temporada seguinte.

Entretanto, a relação com o elenco se deteriorou rapidamente. Além das críticas públicas aos jogadores, a quem sugeriu que também abdicassem de seus vencimentos, a revelação de que Moreno utilizava ferramentas de IA de forma considerada excessiva pela diretoria foi o estopim para o desligamento.

Carreira ligada a Luis Enrique

Robert Moreno construiu sua reputação no futebol europeu como o principal assistente de Luis Enrique, atual técnico do PSG. Juntos, trabalharam em clubes de elite como Roma, Celta de Vigo e no Barcelona multicampeão entre 2014 e 2017. A parceria rendeu a Moreno a chance de sua vida em 2019, quando assumiu o comando da seleção espanhola após o afastamento de Luis Enrique para tratar da saúde da filha, Xana.

Apesar de ter classificado a "Fúria" para a Eurocopa 2020, a saída de Moreno da seleção foi cercada de polêmicas e um rompimento público com o mentor. Antes de chegar ao Sochi, o treinador também acumulou passagens pelo Mônaco e pelo Granada. A demissão na Rússia encerra um ciclo de dois anos no Leste Europeu, onde o treinador tentava reconstruir sua carreira solo, agora interrompida por novas divergências táticas e comportamentais.

