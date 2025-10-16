Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Por que 6 elogios para 1 crítica tornam a liderança mais eficaz e motivadora?

Dar retorno de forma construtiva é essencial para manter a motivação e o desempenho da equipe, mesmo diante de críticas

entrevista de emprego: (foto/Thinkstock)

entrevista de emprego: (foto/Thinkstock)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17h55.

Dar feedback de forma construtiva é essencial para o crescimento de uma equipe. No entanto, a maneira como ele é transmitido pode fazer toda a diferença entre inspirar motivação ou causar frustração no funcionário.

A coach executiva Anne Taylor, autora de Soft Skills Hard Results, afirma que o segredo está em adotar uma abordagem positiva e empoderadora ao comunicar falhas, sempre equilibrando críticas com o reconhecimento dos pontos fortes de cada profissional. As informações foram retiradas de UK Recruiter.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

Por que o equilíbrio entre elogios e críticas é importante

Segundo Taylor, empresas bem-sucedidas costumam oferecer de cinco a seis elogios para cada crítica feita. Esse equilíbrio reforça comportamentos positivos e cria um ambiente de confiança. 

Mostrar reconhecimento genuíno pelo que o funcionário faz bem transmite cuidado e incentivo, enquanto críticas construtivas demonstram comprometimento com seu desenvolvimento.

Além disso, abordar as dificuldades de forma aberta e respeitosa evita o acúmulo de frustrações que podem gerar estresse e prejudicar relações dentro da equipe.

Onde concentrar o feedback?

Um dos principais erros ao dar feedback é focar na personalidade do colaborador. Anne Taylor propõe concentrar as observações em aspectos que o profissional pode mudar — como comportamentos e competências. 

Ela compara o processo a um alvo: quanto mais perto do centro, que representa identidade, crenças e valores, mais sensível e pessoal o feedback se torna.

Focar nas camadas externas, que correspondem ao ambiente, comportamento e capacidade, é mais produtivo e menos invasivo. Por exemplo, em vez de dizer “você é desorganizado”, o ideal é afirmar “a forma como você organizou a apresentação dificultou o acompanhamento das ideias”.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

A estrutura de um feedback construtivo é essencial

Taylor recomenda o modelo COIN, desenvolvido pela especialista em desenvolvimento organizacional Anna Carroll, como uma estrutura simples e eficaz:

  • C – Contexto: descreva o momento e o local da situação.

  • O – Observação: diga exatamente o que foi visto ou ouvido.

  • I – Impacto: explique as consequências do comportamento.

  • N – Próximos passos: indique o que espera que a pessoa faça a seguir.

Esse formato mantém o diálogo objetivo e evita interpretações pessoais, tornando o feedback mais fácil de aceitar e aplicar.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI

Acompanhe tudo sobre:LíderesBranded MarketingNa PráticaNa Prática - Liderança Transformadora

Mais de Carreira

Confiança acima do controle: como evitar o ciclo do microgerenciamento

Fim do autoritarismo: por que liderar pelo medo continua destruindo empresas

2 fronteiras de trabalho que a IA nunca vai cruzar, segundo especialista

Como aumentar sua inteligência emocional em apenas 3 minutos, segundo estudo

Mais na Exame

Brasil

30% dos brasileiros que usam app de banco evitam sair de casa com celular, aponta Datafolha

Pop

Três Graças já tem data: o que esperar da próxima novela após o sucesso de Vale Tudo

Carreira

Confiança acima do controle: como evitar o ciclo do microgerenciamento

Apresentado por FRALÍA

Conheça a empresa que quer colocar Minas no mapa mundial do cacau