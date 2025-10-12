Coco Gauff bate Jessica Pegula e é campeã do WTA 1000 de Wuhan

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, foi campeã do WTA 1000 de Wuhan neste domingo (12), ao derrotar na final sua compatriota Jessica Pegula (N.6).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 42 minutos.

Com a vitória, a terceira em sete confrontos contra Pegula, a jovem de 21 anos conquista seu 11º título no circuito, entre eles outros dois de WTA 1000 (Cincinnati 2023 e Pequim 2024), além de dois Grand Slams (US Open 2023 e Roland Garros 2025).

Depois de um primeiro set bastante convincente, Gauff soube superar um início de segunda parcial muito complicado, com uma série de duplas faltas (oito no total), para levantar seu segundo troféu na temporada.

A americana havia sofrido duas derrotas em finais de WTA 1000 este ano, em Madri (diante da bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo) e em Roma (contra a italiana Jasmine Paolini, número 8), ambas no saibro.

Embora não suba no ranking da WTA, Gauff se aproxima da polonesa Iga Swiatek (N.2).

Por sua vez, Pegula passará a ser a número 5 do mundo na classificação que será publicada na segunda-feira.

Tanto Gauff quanto Pegula já estão classificadas para o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em novembro, em Riad, na Arábia Saudita.