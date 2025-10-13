Brasil e Japão: escalação de Ancelotti para amistoso de amanhã traz novidade no gol; confira

Carlo Ancelotti traz uma mudança na lista de convocados para o amistoso entre Brasil e Japão, marcado para esta terça-feira, 14, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium. O goleiro Hugo Souza foi relacionado para substituir Bento, que se lesionou.

Embora o goleiro que atua pelo Corinthians tenha sido relacionado, Alisson deve ser mantido como titular no time brasileiro.

A escalação oficial só será confirmada momentos antes do apito inicial, apesar do treinamento realizado em Seul, na Coreia do Sul, ter indicado a formação que deve entrar em campo contra os japoneses.

Provável escalação em 4-3-3

Ancelotti deve manter o esquema tático com quatro defensores, três meio-campistas e um trio ofensivo. Vale destacar que há dúvidas pontuais nas laterais, com disputa acirrada por posições tanto na direita quanto na esquerda.

Goleiro:

Alisson

Defesa:

Danilo (ou Yan Couto)

Éder Militão

Marquinhos

Arana (ou Wendell)

Meio-campo:

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

João Gomes

Ataque:

Raphinha

Endrick

Rodrygo

Enquanto as laterais estão mais sujeitas a sofrer alterações, a formação ofensiva parece consolidada, com Endrick centralizado entre Raphinha e Rodrygo.

Onde assistir?

O amistoso que prepara a Seleção para a Copa do Mundo de 2026 terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GETV e pelo canal SporTV.