Neymar não tem três jogos de 90 minutos desde o PSG — mas isso pode mudar hoje

Neymar está prestes a alcançar uma marca importante em sua recuperação física: a chance de disputar 90 minutos em três partidas consecutivas pela primeira vez em dois anos.

O jogador do Santos pode completar essa sequência histórica já nesta quarta-feira, 23, no duelo contra o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A última vez que isso ocorreu foi em fevereiro de 2023, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain (PSG).

Desde o seu retorno ao Santos no início de 2025, Neymar tem sido utilizado com cautela, especialmente por conta das lesões recentes. No entanto, ele já completou partidas contra o Inter de Limeira no Paulistão, o Flamengo em julho e o Mirassol no último sábado. Se disputar os 90 minutos nesta quarta-feira, Neymar quebrará um longo jejum de mais de dois anos sem jogar três partidas completas seguidas.

Recuperação física após lesões

A última sequência de jogos completos de Neymar foi ainda no PSG, em 2023, quando ele atuou por 90 minutos contra Olympique de Marselha, Monaco e Bayern de Munique. No entanto, uma grave lesão no tornozelo direito o afastou dos gramados por um tempo considerável.

Após esse período, Neymar teve passagens pelo Al-Hilal e passou por um rigoroso processo de recuperação física para conseguir retornar ao mais alto nível do futebol.

Desafios no retorno ao Brasil

O retorno de Neymar ao Brasil foi repleto de desafios, principalmente devido às lesões que o afastaram por tanto tempo. Agora, a possibilidade de completar três jogos seguidos é um marco importante para o jogador e para o Santos, que tem contado com seu talento em momentos decisivos desta temporada.

Completar essa sequência de três jogos seguidos será um importante teste para a forma física de Neymar, o que pode indicar seu retorno definitivo ao alto nível.