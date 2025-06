Mundial de Clubes 2025: Chelsea ganha do Benfica e enfrenta o Palmeiras na proxima fase

Após um sufoco, o Chelsea venceu de lavada o Benfica e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Até os últimos instantes, o único gol do jogo havia sido feito em uma cobrança de falta, no 18º minuto do segundo tempo, por uma bola do lateral-direito e capitão do time, Reece James, do Chelsea.

Entretanto, após cobrança de falta, Otamendi cabeceou para a área e Gusto cortou com a mão. O árbitro marcou pênalti e o Di María, do Benfica, fez o primeiro gol para o time, forçando a prorrogação.

Na prorrogação, o Chelsea ganhou de lavada. Nkunku fez o segundo gol, Pedro Neto fez o terceiro e o volante Dewsbury-Hall fez o quarto, cravando a vitória para o time, por 4 a 1.

Agora, o Chelsea enfrentará o Palmeiras, vencedor da partida contra o Botafogo, nas quartas de finais.

Paralisação

Aos 40 minutos do segundo tempo, a partida entre Benfica e Chelsea foi interrompida a cinco minutos do fim devido a um alerta de condições climáticas severas em Charlotte, nos Estados Unidos. A suspensão foi inicialmente prevista para durar 30 minutos, mas foi prorrogada por cerca de 2 horas, conforme a evolução do clima.

O jogo foi paralisado quando o Chelsea vencia por 1 a 0. A decisão ocorreu após as forças de segurança comunicarem o delegado da FIFA presente no estádio, o que levou o árbitro a interromper imediatamente a partida. Torcedores, jogadores e profissionais presentes no campo foram orientados a buscar abrigo em áreas internas e seguras do estádio.

A paralisação segue o protocolo definido para o Mundial de Clubes de 2025, que determina a interrupção imediata da partida ao primeiro sinal de trovão, raio ou relâmpago nas proximidades do estádio — o que ocorreu já na reta final do jogo.

A regra exige um intervalo de 30 minutos sem nenhuma nova ocorrência climática para que a partida possa ser retomada. Caso qualquer novo fenômeno climático seja registrado durante esse período, o cronômetro reinicia, e um novo ciclo de 30 minutos começa a contar. O jogo foi retomado perto das 20h47 (horário local).

Esse procedimento está alinhado ao Sistema de Alerta de Emergências (EAS, na sigla em inglês), adotado nacionalmente nos Estados Unidos.