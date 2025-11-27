Jogos de hoje, quinta-feira, 27 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos decisivos do Mundial Sub-17, com Brasil x Itália pela disputa do 3º lugar e Portugal x Áustria na grande final, são os destaques do futebol nesta quinta-feira, 27. Além disso, Fluminense e São Paulo se enfrentam à noite pelo Campeonato Brasileiro.
A programação do dia também inclui partidas da Liga Europa, Amistoso Feminino Sub-23, Campeonato Inglês – Quarta Divisão, Eliminatórias da Concacaf e da Liga Nacional de Futsal.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Mundial Sub-17
- 9h30 - Brasil x Itália - Sportv, CazéTV e FIFA+
- 13h - Portugal x Áustria - Sportv, CazéTV e FIFA+
Amistoso Feminino Sub-23
- 14h15 - Portugal x Alemanha - FIFA+
Liga Europa
- 14h45 - Porto x Nice - CazéTV
- 14h45 - Roma x Midtjylland - CazéTV
- 17h - Nottingham Forest x Malmo - CazéTV
- 17h - Real Bétis x Utrecht - CazéTV
Campeonato Inglês – Quarta Divisão
- 17h - Grimsby Town x Tranmere Rovers - Disney+
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 17h - Antígua e Barbuda x Nicarágua - Disney+
- 17h - Ilhas Virgens dos EUA x Santa Lúcia - Disney+
- 21h - Ilhas Cayman x Bermuda - Disney+
Liga Nacional de Futsal – Semifinal
- 20h - Corinthians x Campo Mourão - Xsports, BandSports, Canal GOAT e LNF TV (YouTube)
Brasileirão
- 20h30 - Fluminense x São Paulo - Sportv e Premiere
Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil Sub-17; veja horário
O jogo Brasil x Itália, pela disputa do terceiro lugar no Mundial Sub-17, terá transmissão ao vivo no Sportv, CazéTV e FIFA+, às 9h30.
Que horas é a final do Mundial Sub-17?
O jogo Portugal x Áustria, pela final do Mundial Sub-17, será transmitido ao vivo no Sportv, CazéTV e FIFA+, às 13h.
Qual canal vai passar Fluminense x São Paulo pelo Brasileirão
O jogo Fluminense x São Paulo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 27.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 27.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 27.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 27.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 9h30 - Brasil x Itália - Mundial Sub-17
- 13h - Portugal x Áustria - Mundial Sub-17
- 20h30 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão
BandSports
- 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV (YouTube)
- 9h30 - Brasil x Itália - Mundial Sub-17
- 13h - Portugal x Áustria - Mundial Sub-17
- 14h45 - Porto x Nice - Liga Europa
- 14h45 - Roma x Midtjylland - Liga Europa
- 17h - Nottingham Forest x Malmo - Liga Europa
- 17h - Real Bétis x Utrecht - Liga Europa
- 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal
FIFA+
- 9h30 - Brasil x Itália - Mundial Sub-17
- 13h - Portugal x Áustria - Mundial Sub-17
- 14h15 - Portugal x Alemanha - Amistoso Feminino Sub-23
Globoplay
- 20h30 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão
Disney+
- 17h - Grimsby Town x Tranmere Rovers - Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
- 17h - Antígua e Barbuda x Nicarágua - Eliminatórias Concacaf Feminino
- 17h - Ilhas Virgens dos EUA x Santa Lúcia - Eliminatórias Concacaf Feminino
- 21h - Ilhas Cayman x Bermuda - Eliminatórias Concacaf Feminino
LNF TV (YouTube)
- 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal
Canal GOAT (YouTube)
- 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal