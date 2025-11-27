Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 27 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13h47.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Os confrontos decisivos do Mundial Sub-17, com Brasil x Itália pela disputa do 3º lugar e Portugal x Áustria na grande final, são os destaques do futebol nesta quinta-feira, 27. Além disso, Fluminense e São Paulo se enfrentam à noite pelo Campeonato Brasileiro.

A programação do dia também inclui partidas da Liga Europa, Amistoso Feminino Sub-23, Campeonato Inglês – Quarta Divisão, Eliminatórias da Concacaf e da Liga Nacional de Futsal.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial Sub-17

  • 9h30 - Brasil x Itália - Sportv, CazéTV e FIFA+
  • 13h - Portugal x Áustria - Sportv, CazéTV e FIFA+

Amistoso Feminino Sub-23

  • 14h15 - Portugal x Alemanha - FIFA+

Liga Europa

  • 14h45 - Porto x Nice - CazéTV
  • 14h45 - Roma x Midtjylland - CazéTV
  • 17h - Nottingham Forest x Malmo - CazéTV
  • 17h - Real Bétis x Utrecht - CazéTV

Campeonato Inglês – Quarta Divisão

  • 17h - Grimsby Town x Tranmere Rovers - Disney+

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 17h - Antígua e Barbuda x Nicarágua - Disney+
  • 17h - Ilhas Virgens dos EUA x Santa Lúcia - Disney+
  • 21h - Ilhas Cayman x Bermuda - Disney+

Liga Nacional de Futsal – Semifinal

  • 20h - Corinthians x Campo Mourão - Xsports, BandSports, Canal GOAT e LNF TV (YouTube)

Brasileirão

  • 20h30 - Fluminense x São Paulo - Sportv e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil Sub-17; veja horário

O jogo Brasil x Itália, pela disputa do terceiro lugar no Mundial Sub-17, terá transmissão ao vivo no Sportv, CazéTV e FIFA+, às 9h30.

Que horas é a final do Mundial Sub-17?

O jogo Portugal x Áustria, pela final do Mundial Sub-17, será transmitido ao vivo no Sportv, CazéTV e FIFA+, às 13h.

Qual canal vai passar Fluminense x São Paulo pelo Brasileirão

O jogo Fluminense x São Paulo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 27.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 27.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 27.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 27.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 9h30 - Brasil x Itália - Mundial Sub-17
  • 13h - Portugal x Áustria - Mundial Sub-17
  • 20h30 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão

BandSports

  • 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV (YouTube)

  • 9h30 - Brasil x Itália - Mundial Sub-17
  • 13h - Portugal x Áustria - Mundial Sub-17
  • 14h45 - Porto x Nice - Liga Europa
  • 14h45 - Roma x Midtjylland - Liga Europa
  • 17h - Nottingham Forest x Malmo - Liga Europa
  • 17h - Real Bétis x Utrecht - Liga Europa
  • 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal

FIFA+

  • 9h30 - Brasil x Itália - Mundial Sub-17
  • 13h - Portugal x Áustria - Mundial Sub-17
  • 14h15 - Portugal x Alemanha - Amistoso Feminino Sub-23

Globoplay

  • 20h30 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão

Disney+

  • 17h - Grimsby Town x Tranmere Rovers - Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
  • 17h - Antígua e Barbuda x Nicarágua - Eliminatórias Concacaf Feminino
  • 17h - Ilhas Virgens dos EUA x Santa Lúcia - Eliminatórias Concacaf Feminino
  • 21h - Ilhas Cayman x Bermuda - Eliminatórias Concacaf Feminino

LNF TV (YouTube)

  • 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal

Canal GOAT (YouTube)

  • 20h - Corinthians x Campo Mourão - Liga Nacional de Futsal
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Ação de Graças e Black Friday na NFL: qual horário e onde assistir aos jogos

Final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo - quem ganhou mais no confronto

Clube 'pequeno' lucrou mais de R$ 1,7 bi com transações desde 2021

Quando é o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão?

Mais na Exame

Mundo

Venezuela proíbe voos de seis companhias ao país, incluindo a Gol

Brasil

Rio de Janeiro libera spray para autodefesa de mulheres

Carreira

Melhore o seu perfil: comandos para brilhar no LinkedIn e no currículo

Marketing

Omnicom-IPG: por dentro da operação que criou a maior holding de publicidade