O que faz a taça da Copa do Mundo valer milhões? Veja quanto pesa e do que é feita

A taça da Copa do Mundo é um dos objetos mais simbólicos do esporte mundial. Sonhada por jogadores, seleções e torcedores, ela reúne história, luxo e tradição em um troféu que atravessa gerações desde a década de 1970.

O modelo atual foi criado pelo artista italiano Silvio Gazzaniga e estreou oficialmente na Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha Ocidental. O design venceu um concurso que reuniu mais de 50 projetos diferentes para substituir a antiga taça Jules Rimet.

Do que é feito o troféu da Copa do Mundo?

O troféu mede 36,8 centímetros de altura e pesa cerca de 6,1 quilos. Ele é produzido com ouro maciço de 18 quilates e tem detalhes em malaquita verde na base. A peça representa duas figuras humanas segurando o planeta Terra, em uma imagem que simboliza a celebração da vitória no futebol.

Impulsionado pela alta do ouro no mercado internacional, o valor da taça da Copa do Mundo pode alcançar cerca de R$ 5,3 milhões, superando pela primeira vez a marca de US$ 1 milhão, segundo estimativa feita pelo Infomoney em março deste ano.

Em descrição feita ainda nos anos 1970, Gazzaniga explicou que as linhas da escultura “sobem em espirais” até alcançar o mundo, transmitindo movimento e emoção. A ideia era representar a energia e a grandiosidade de conquistar o principal torneio do futebol.

Dunga: capitão levantou a taça da Copa do Mundo de 1994 (Mike Hewitt / Equipe/Getty Images)

O que aconteceu com a Jules Rimet?

Antes do troféu atual, a Copa do Mundo utilizava a tradicional taça Jules Rimet, entregue entre 1930 e 1970. O regulamento da época determinava que a primeira seleção tricampeã ficaria com o objeto em definitivo.

O Brasil conquistou esse direito após vencer a Copa de 1970, no México, liderado por nomes históricos como Pelé, Carlos Alberto Torres, Gérson, Tostão, Jairzinho e Rivellino.

A Jules Rimet, porém, teve um destino trágico. O troféu foi roubado da sede da CBF em 1983 e acabou derretido pelos criminosos, encerrando um dos capítulos mais icônicos da história do futebol.

Carlos Alberto Torres, posado, com a Taça Jules Rimet, conquistada após a vitória no jogo Brasil 4 x 1 Itália, na Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Azteca, México. (Foto: LEMYR MARTINS)

Quem pode tocar a taça?

A Fifa mantém regras rígidas sobre o manuseio do troféu original. Apenas campeões mundiais e chefes de Estado podem tocar diretamente na taça da Copa do Mundo.

Além disso, desde 2006 as seleções campeãs não ficam mais permanentemente com o troféu original. Após a cerimônia de premiação, os vencedores recebem uma réplica banhada a ouro, enquanto a peça oficial retorna para a Fifa.