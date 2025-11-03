Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de jogadores para confrontos contra Senegal e Tunísia

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira, 3 de novembro, a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para os confrontos contra Senegal e Tunísia, ainda neste mês.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h00 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil continuará realizando amistosos até a disputa do torneio, que será co-sediado por Canadá, Estados Unidos e México. Isso ocorrerá devido à presença de Datas Fifa nos meses de março e junho, quando o time terá oportunidade de se preparar para o grande evento.

Em coletiva de imprensa, Ancelotti afirmou que as disputas anteriores ajudaram a orientar a decisão para esta convocação e que novas mudanças estão programadas para a Data Fifa, em novembro.

"Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança na Data Fifa de novembro".

O técnico também enfatizou que está otimista com a equipe para os próximos confrontos.

"Acho que vou ter uma equipe mais definida, nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Temos sete jogadores do Brasileirão. É um bom nível do campeonato e temos muitos jogadores que podem estar. Vamos ter uma equipe mais definida, com esses amistosos", complementou.

Confira a lista dos jogadores convocados para amistosos contra Senegal e Tunísia

Goleiros

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro

Caio Henrique

Danilo

Eder Militão

Fabrício Bruno

Gabriel Magalhães

Luciano Juba

Marquinhos

Paulo Henrique

Wesley

Meio-campista

Estêvão

João Pedro

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Richarlison

Rodrygo

Vinicius Jr.

Vitor Roque

Atacantes

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Fabinho

Lucas Paquetá

Quando serão os jogos do Brasil contra Senegal e Tunísia?

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Senegal e a Tunísia, respectivamente, nos dias 15 e 18 de novembro.

O primeiro jogo do Brasil será contra o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, casa do Arsenal. Em seguida, a seleção brasileira enfrentará a Tunísia no Decathlon Stadium, em Lille, na França.