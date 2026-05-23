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Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e horário

O confronto reúne equipes que brigam diretamente contra a zona de rebaixamento

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06h55.

O Santos enfrenta o Grêmio neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O confronto reúne equipes que brigam diretamente contra a zona de rebaixamento. O Santos ocupa a 16ª colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que abre o Z4. Logo à frente aparece o Grêmio, em 15º lugar, também com 18 pontos.

As equipes se enfrentaram pela última vez em outubro do ano passado, quando empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro, também pelo Campeonato Brasileiro. Neymar, recém-convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo pela Seleção, não deve jogar por causa de um incômodo na panturrilha.

Onde assistir ao jogo

Data: sábado, 23 de maio de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: Premiere

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