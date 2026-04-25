City vence Southampton com virada relâmpago e mantém sonho da tríplice coroa

Manchester City venceu o Southampton por 2 a 1, de virada, neste sábado, 25, no Etihad Stadium, em Manchester, e garantiu vaga na final da FA Cup pela quarta temporada consecutiva.

O time comandado por Pep Guardiola saiu atrás no placar, mas reagiu nos minutos finais do segundo tempo e confirmou a classificação com uma virada relâmpago. Além da vaga na decisão, o City encerrou uma invencibilidade de 20 partidas do Southampton.

Como foi o jogo

O Southampton abriu o placar aos 33 minutos do segundo tempo. Jander roubou a bola no campo de ataque e acionou Léo Scienza, que encontrou Fellows. O jogador ajeitou para Azaz finalizar de frente para o gol e acertar um chute no ângulo: 1 a 0.

A resposta do City veio rapidamente. Aos 36 minutos, Jérémy Doku arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e enganou o goleiro Peretz, deixando tudo igual.

A virada foi confirmada aos 41 minutos. González recebeu passe pela direita, finalizou com força e garantiu o 2 a 1 para os donos da casa.

Quarta final seguida

Com o resultado, o Manchester City chega à sua quarta final consecutiva da FA Cup e mantém viva a chance de conquistar mais um título sob o comando de Guardiola.

"Nenhuma equipe jamais chegou a quatro finais consecutivas antes. Isso é algo extraordinário. Espero que possamos chegar a essa final numa boa dinâmica", afirmou Pep Guardiola à BBC Sport.

A outra semifinal será disputada neste domingo entre Chelsea F.C. e Leeds United F.C..

A grande decisão acontece no Estádio de Wembley Stadium, em Londres, no dia 16 de maio.

Tríplice coroa

O Manchester City segue na disputa pela tríplice coroa nacional nesta temporada. A equipe já conquistou a Copa da Liga Inglesa e ainda briga pelo título da Premier League, além da vaga garantida na final da FA Cup.

Atualmente, os Citizens ocupam a segunda colocação da Premier League, três pontos atrás do Arsenal, que venceu o Newcastle United por 1 a 0 neste sábado, restando quatro rodadas para o fim da temporada.

O City, porém, ainda tem uma partida a menos, que será disputada contra o Crystal Palace em data ainda a ser definida.

Torcedores do Arsenal provocam Guardiola

Antes da partida, torcedores do Arsenal protagonizaram uma cena curiosa na chegada do elenco do City ao estádio de Wembley.

O grupo abordou Guardiola e pediu, em tom de brincadeira, que ele "deixasse" o Arsenal conquistar a Premier League nesta temporada.

"Pep, deixe o Arteta ganhar esse ano. Você já ganhou o suficiente", gritou um torcedor.

Na sequência, outro elevou o tom da provocação: "Eu te odeio, você estragou a minha vida".

No final das contas, o técnico não atendeu ao pedido.

*Com informações da AFP