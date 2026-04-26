Chelsea vence Leeds e vai à final da FA Cup contra o Manchester City

O Chelsea está de volta à final da FA Cup. Neste domingo, 26, os Blues venceram o Leeds United por 1 a 0, em Wembley, e garantiram vaga na decisão contra o Manchester City.

O gol da classificação foi marcado pelo argentino Enzo Fernández, que decidiu a semifinal com uma cabeçada ainda no primeiro tempo.

A final será disputada no dia 16 de maio, também em Wembley, tradicional palco das grandes decisões do futebol inglês.

Gol saiu cedo e bastou para a classificação

Diante de 82.500 torcedores, o Chelsea abriu o placar aos 23 minutos.

Após cruzamento do atacante português Pedro Neto, Enzo Fernández apareceu bem na área e cabeceou para o fundo da rede, garantindo a vantagem que seria suficiente até o apito final.

O Leeds pressionou em busca do empate, mas o time londrino conseguiu segurar o resultado e avançar à sua primeira final da competição desde 2022, quando foi derrotado pelo Liverpool.

Manchester City busca mais um título

Na decisão, o Chelsea enfrentará um adversário acostumado com finais recentes. No sábado, o Manchester City venceu o Southampton por 2 a 1 de virada e confirmou presença em sua quarta final consecutiva da FA Cup.

O clube foi campeão em 2023 e acabou derrotado nas edições de 2024 e 2025.

Vitória alivia crise

A classificação acontece em um momento delicado para o Chelsea. A equipe vinha de uma sequência de cinco derrotas consecutivas na Premier League, sem marcar gols, e demitiu o técnico Liam Rosenior apenas quatro dias antes da semifinal.

O comando passou para o interino Calum McFarlane, que já havia assumido o time em janeiro durante a transição entre a saída de Enzo Maresca e a chegada de Rosenior.

Além da disputa pelo troféu, conquistar a FA Cup pode representar uma vaga importante na próxima Liga Europa, já que o Chelsea ocupa apenas a oitava posição da Premier League e ainda não garantiu classificação via campeonato nacional.

'Ele é um guerreiro'

Após a partida, McFarlane elogiou Enzo Fernández e destacou a postura competitiva do argentino.

"Acima de tudo, ele é um guerreiro. Com ele, você não precisa ter o plano de jogo perfeito; você sabe que ele vai correr, que vai competir. Esse é, muitas vezes, o fator decisivo", afirmou.

O treinador também valorizou a reação da equipe em meio à pressão recente.

"Hoje tivemos que resistir à tempestade, mostrar personalidade e determinação. Eles vieram com tudo para cima de nós. O mais gratificante foi essa demonstração de caráter".

Leeds luta contra o rebaixamento

Eliminado da competição, o Leeds volta o foco para a permanência na elite inglesa.

Atualmente na 15ª posição da Premier League, o clube tem seis pontos de vantagem sobre o Tottenham Hotspur, primeiro time na zona de rebaixamento, restando quatro rodadas para o fim da temporada.

*Com informações da AFP