Luciano supera Rogério Ceni e entra no top 3 de artilheiros do São Paulo

O atacante Luciano voltou a ser decisivo para o São Paulo e alcançou uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. No sábado, 25, o camisa 10 marcou de cabeça o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Mirassol e chegou a quatro gols nos últimos quatro jogos, consolidando sua retomada de protagonismo na temporada.

Com o novo gol, Luciano ultrapassou Rogério Ceni e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão.

Marca histórica no Morumbi

Desde que chegou ao Morumbi, em 2020, Luciano soma 110 gols com a camisa tricolor. Desses, 66 foram marcados em partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Na Série A, ele agora está atrás apenas de dois grandes ídolos do clube: Serginho Chulapa, com 83 gols, e Luís Fabiano, com 108.

Após a partida, o atacante comemorou o feito e destacou o peso dos nomes que aparecem à sua frente na lista.

"Fico muito feliz, estou atingindo grandes marcas no clube e espero que não pare por aí. São grandes jogadores, grandes ídolos da história do São Paulo, que não dá nem para comparar. Fico feliz em fazer o meu trabalho", afirmou.

Retomada após oscilações em 2025

Mais importante do que os números, o momento atual reforça a recuperação de Luciano dentro da equipe. Depois de uma temporada de 2025 marcada por altos e baixos, o atacante voltou a assumir papel central no setor ofensivo.

Em 2026, ele já soma oito gols e três assistências em 23 partidas, sendo uma das principais referências do time.

Apesar da boa fase, Luciano pode não atuar no meio de semana.

O São Paulo viaja para a Colômbia para enfrentar o Millonarios Fútbol Club, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, e o planejamento da comissão técnica é rodar o elenco e preservar jogadores mais desgastados.

Contra o Mirassol, o atacante pediu substituição no segundo tempo e deixou o gramado com uma bolsa de gelo na perna. Após a partida, Luciano explicou que vem controlando a carga física por causa de um incômodo muscular.

"Minha panturrilha vem de uns dias com esse controle de carga. Espero que não seja nada tão grave", disse.