Arsenal vence Newcastle, retoma liderança e mantém pressão sobre o City

Arsenal voltou à liderança da Premier League ao vencer o Newcastle United por 1 a 0 neste sábado, 25, em Londres, e manteve viva a disputa pelo título inglês contra o Manchester City.

Após ter sido ultrapassado momentaneamente pelo City, o time comandado por Mikel Arteta reagiu e retomou a ponta da tabela com 73 pontos, três a mais que o rival direto, que ainda tem um jogo atrasado contra o Crystal Palace.

Com apenas quatro rodadas restantes, os Gunners seguem firmes na tentativa de conquistar a Premier League pela primeira vez em 22 anos.

Gol em jogada ensaiada

A vitória veio logo no início da partida, em uma jogada que já virou marca registrada da equipe londrina.

Aos 9 minutos, em cobrança de escanteio, Noni Madueke encontrou Kai Havertz dentro da área. O alemão desviou, e Eberechi Eze apareceu para finalizar com precisão e garantir o único gol do confronto.

Foi o 17º gol do Arsenal em jogadas de escanteio nesta edição da Premier League, novo recorde do clube na competição.

"Precisávamos vencer a partida. As margens são muito apertadas, e conseguimos superar o desafio", resumiu Arteta após o jogo.

Lesões preocupam, mas Saka retorna

Apesar do resultado positivo, o Arsenal deixou o campo com preocupações importantes.

Kai Havertz e Eberechi Eze, responsáveis diretos pelo gol da vitória, precisaram deixar a partida por lesão e viraram dúvida para a reta final da temporada.

Por outro lado, houve uma notícia positiva: o retorno de Bukayo Saka, que voltou a atuar no segundo tempo após um mês afastado no departamento médico.

Quarta derrota consecutiva do Newcastle

Do outro lado, o Newcastle ampliou sua má fase. A equipe ocupa a 14ª colocação e chegou à quarta derrota consecutiva no Campeonato Inglês.

*Com informações da AFP