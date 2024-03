Chaveamento do Campeonato Paulista 2024: veja como serão os confrontos da semi

Neste domingo, 17, acontece a definição dos outros três representantes na semifinal do Campeonato Paulista 2024. Neste sábado, o Palmeiras garantiu a primeira vaga, ao vencer a Ponte Preta por 5 a 1 na Arena Barueri.

Os confrontos da semifinal, serão definidos de acordo com as campanhas na fase de grupos, incluindo as quartas de final. O time de melhor campanha enfrenta a quarta melhor, enquanto a segunda enfrenta a terceira.

Neste momento, o Palmeiras é a melhor equipe com 28 pontos conquistados, neste caso, enfrenta a quarta campanha, que deverá sair dos confrontos: (RB Bragantino x Inter de Limeira) e (São Paulo x Novorizontino).

A outra semi, se enfrentam a segunda melhor equipe do campeonato e a terceira melhor campanha. Neste momento, o Santos possui a segunda melhor, podendo ficar em primeiro, dependo dos resultados.

Veja o Chaveamento do Campeonato Paulista 2024

1ª melhor campanha (Palmeiras) x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Confrontos das quartas de final

São Paulo x Novoriozontino

Santos x Portuguesa

RB Bragantino x Inter de Limeira

Quando serão as semifinais do Paulistão?

A Federação paulista de futebol (FPF) definiu a data das partidas de semifinal do Campeonato Paulista 2024: 27 de março