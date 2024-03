Semifinal do Campeonato Paulista 2024: veja confrontos, data e onde assistir

A reta final do Paulistão está a todo vapor. Neste domingo, 17, foram definidos os confrontos para a semifinal que será decidido no dia 27 de março. Palmeiras, Red Bull Bragantino, Novorizontino e Santos disputarão o título de melhor do estado.

O Palmeiras foi o primeiro a se classificar, ao vencer a Ponte Preta por 5 a 1 no último sábado, 16. Agora a equipe enfrenta o Novorizontino, que bateu o São Paulo nos pênaltis, hoje, em pleno Morumbis.

Na outra semifinal, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 e garantiu a classificação, enquanto o Peixe bateu a Portuguesa nos pênaltis.

Veja os confrontos e datas das semifinais do Campeonato Paulista 2024

27/03 - Palmeiras x Novorizontino - (Palmeiras joga em casa)

27/03 - Santos x Red Bull Bragantino - (Santos joga em casa)

Quando serão as semifinais do Campeonato Paulista 2024?

A Federação paulista de futebol (FPF) definiu a data das partidas em 27 de março.

Onde assistir às partidas da semifinal do Paulistão 2024?