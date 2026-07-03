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Fase de grupos copa 2026

Salah joga hoje? Veja as escalações do confronto Austrália x Egito pela Copa do Mundo

Egípcios têm retornos importantes para duelo eliminatório da Copa do Mundo; australianos devem repetir a equipe

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 3 de julho de 2026 às 14h28.

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Austrália e Egito se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 15h, de Brasília, em Dallas, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga nas oitavas de final, em que o classificado enfrentará o vencedor de Argentina x Cabo Verde, que jogam mais tarde.

A principal dúvida dos torcedores egípcios é sobre Mohamed Salah. Após preocupar a comissão técnica durante a semana, o atacante se recuperou dos problemas físicos, treinou normalmente e está à disposição do técnico Hossam Hassan para a partida.

Salah joga hoje?

Sim. Mohamed Salah está entre os titulares do Egito no duelo decisivo contra a Austrália. O atacante foi um dos jogadores que chegaram a ser dúvida por questões físicas, mas voltou aos treinamentos e deve liderar a equipe na busca por uma vaga nas oitavas de final.

Quem ainda inspira cuidados é o zagueiro Abdelmoneim, que perdeu o último treino por conta de uma lesão no tornozelo e segue como dúvida. Já o lateral Fatouh deve desfalcar a seleção por causa de um problema muscular, abrindo espaço para Karim Hafez.

Austrália deve repetir time

Do lado australiano, o técnico Tony Popovic não deve promover mudanças na equipe que garantiu a classificação ao mata-mata. A expectativa é de repetição da base que empatou com o Paraguai na última rodada da fase de grupos.

Os meio-campistas Connor Metcalfe e Nestory Irankunda, autores dos únicos gols da Austrália nesta Copa do Mundo, estão confirmados e serão as principais esperanças ofensivas da equipe.

Prováveis escalações

Austrália:

  • Beach; Circati, Bos, Behich, Souttar e Herrington; Metcalfe, Oneill e Irvine; Irankunda e Volpato. Técnico: Tony Popovic

Egito:

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