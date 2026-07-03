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Fase de grupos copa 2026

Colômbia x Gana: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

Partida é válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo; veja as projeções do modelo estatístico da FGV para o confronto

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Colômbia e Gana, apontando favoritismo da seleção colombiana no jogo desta sexta-feira, 3 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a Colômbia aparece com 70,2% de chance de vitória contra 9,9% de Gana, enquanto o empate tem 19,9% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória colombiana por 1 a 0, com 16,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória colombiana por 2 a 0 com 15,3%, vitória colombiana por 3 a 0 com 9,8%, empate por 1 a 1 com 8,7% e vitória colombiana por 2 a 1 com 8,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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