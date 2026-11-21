Atlético-MG x Boca Juniors: final da Copa Sul-Americana coloca brasileiros e argentinos frente a frente (Reprodução/Instagram/@atletico e @bocajrs)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07h38.
A final da Copa Sul-Americana 2026 será disputada neste sábado, 21 de novembro, entre Atlético-MG e Boca Juniors. A decisão está marcada para as 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
O confronto será em jogo único e colocará frente a frente duas equipes em busca de mais um título continental. O Atlético tenta conquistar a Sul-Americana pela primeira vez, enquanto o Boca Juniors busca levantar o troféu pela terceira vez, depois das conquistas de 2004 e 2005.
A transmissão de Atlético-MG x Boca Juniors no Brasil será realizada pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelos serviços de streaming Disney+ e Paramount+.
O Atlético-MG chega à decisão em busca de um título inédito da competição. O clube mineiro disputa a segunda final consecutiva da Sul-Americana: em 2025, foi derrotado pelo Lanús, da Argentina, e ficou com o vice-campeonato.
Do outro lado, o Boca Juniors tem duas conquistas do torneio em sua história. A equipe argentina venceu as edições de 2004 e 2005 e tenta ampliar a coleção de títulos internacionais.
Além do troféu, o campeão garante vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027 e na Recopa Sul-Americana do próximo ano.