Pesquisas para presidente hoje: quem está na frente nos levantamentos desta sexta-feira?

A dois dias do segundo turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Lula (PT) em quatro das cinco pesquisas nacionais divulgadas nesta sexta-feira, 23. O petista lidera apenas no levantamento da Vox Brasil.

Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos e definem o resultado da eleição, as diferenças variam de 1,2 ponto percentual a favor de Lula a quatro pontos a favor de Flávio, com a maioria dos resultados dentro da margem de erro.

O que mostra cada pesquisa?

Veja os resultados consolidados dos últimos levantamentos.

Veritá: Flávio tem 51,3% e Lula, 48,7%

A pesquisa Veritá ouviu 15.554 eleitores entre quarta-feira, 18, e domingo, 22, de outubro. A diferença de 2,6 pontos é maior que a margem de erro informada, de 1 ponto.

Na rodada anterior, Flávio tinha 50,7% e Lula, 49,3%. Nos votos totais, o senador marca 50,2% e o presidente, 47,5%.

Real Time Big Data: Flávio tem 52% e Lula, 48%

A Real Time Big Data manteve a diferença de quatro pontos da rodada anterior. Nos votos totais, Flávio tem 49% e Lula, 45%.

Segundo o levantamento, 95% dos eleitores dizem que o voto já está decidido. Os candidatos estão no limite do empate técnico, pela margem de 2 pontos.

Alfa: Flávio tem 52% e Lula, 48%

A pesquisa Alfa Inteligência mostra Flávio com 52% e Lula com 48%. No levantamento anterior, os números eram 51,5% e 48,5%.

Nos votos totais, o senador tem 49,9% e o presidente, 46%. A diferença passou de 2,9 para 3,9 pontos em relação à rodada anterior.

Ipespe/Abrapel: Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5%

O levantamento Ipespe/Abrapel é o mais equilibrado entre os que mostram Flávio na frente. A diferença de 1 ponto configura empate técnico.

Nos votos totais, o senador tem 48% e o presidente, 47%. Segundo o texto da Exame, a curva de Flávio caiu cerca de 1 ponto por semana desde o primeiro turno, enquanto a de Lula subiu o mesmo percentual.

Vox Brasil: Lula tem 50,6% e Flávio, 49,4%

A Vox Brasil é a única que coloca Lula numericamente à frente. O presidente passou de 51% para 50,6%, e o senador, de 49% para 49,4%.

Segundo o instituto, 94,7% dos entrevistados dizem que a decisão de voto é definitiva. Só 4,5% admitem mudar até o dia da votação.

E o Datafolha de quinta-feira, 22?

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 22, mostrou os dois candidatos empatados com 50% dos votos válidos. Era a primeira vez, desde o primeiro turno, que eles apareciam numericamente empatados.

Na semana anterior, na quinta-feira, 15, Flávio tinha 51% e Lula, 49%. Nos votos totais, o senador marca 47% e o presidente, 46%.

O Datafolha também mediu a avaliação do governo. A aprovação de Lula passou de 48% para 49%, e a desaprovação caiu de 50% para 48%. Já a rejeição é de 46% para Flávio e de 45% para Lula.

A rejeição de Lula e Flávio segue próxima

Nas pesquisas desta sexta-feira, a rejeição aparece parecida entre os dois candidatos:

Vox Brasil: 47,1% rejeitam Flávio e 44,8% rejeitam Lula;

47,1% rejeitam Flávio e 44,8% rejeitam Lula; Ipespe/Abrapel: 48% rejeitam Flávio e 47% rejeitam Lula;

48% rejeitam Flávio e 47% rejeitam Lula; Alfa: 44% rejeitam Flávio e 45% rejeitam Lula;

44% rejeitam Flávio e 45% rejeitam Lula; Real Time Big Data: 33% rejeitam Flávio e 36% rejeitam Lula.

Os institutos usam métodos diferentes, e por isso os percentuais variam. O que se repete é a proximidade entre os dois.

Por que a margem de erro importa?

Quando a diferença entre os candidatos é menor que a margem de erro, os institutos falam em empate técnico. Isso quer dizer que o resultado real pode ser diferente do número isolado.

A pesquisa também é um retrato do momento da coleta e não uma previsão do resultado.

Quando saem as últimas pesquisas?

Na véspera da votação, no sábado, 24, estão previstas as divulgações de 11 institutos: Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.

Quando será o segundo turno?

A votação será no domingo, 25, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Vence quem tiver a maioria dos votos válidos. Os votos em branco e nulos não entram na conta. A EXAME terá apuração ao vivo do segundo turno.