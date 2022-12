Chaveamento da Copa do Mundo 2022: veja a tabela dos jogos das oitavas

A fase de grupos da Copa do Mundo Fifa 2022 chegou ao fim nesta sexta-feira, 2. As 16 seleções classificadas vão se enfrentar em partida única nas oitavas de final.

Os jogos da próxima fase começam no sábado, 3, com as partidas entre Argentina e Austrália e Holanda e Estados Unidos. Quem vencer avança para as quartas e o derrota volta para casa.

Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos mais acréscimos do árbitro, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a vaga será definida em uma disputa de pênaltis.

Os jogos das oitavas do Mundial começam no dia 3 de dezembro e terminam no dia 6 de dezembro. O Brasil joga contra a Coreia do Sul na segunda-feira, 5, às 16h.