Quem é o artilheiro da Copa do Mundo? Fase de grupos teve 115 gols

A fase de grupos da Copa do Mundo terminou nesta sexta-feira, 2, com as partidas de Brasil x Camarões e Sérvia x Suíça. Nos 16 jogos da terceira rodada foram marcos 39 gols, uma média de 2,4 gols por partida.

Na segunda rodada foram 40 gols marcados e na rodada de estreia 36 gols. Foram 115 gols em 48 partidas da primeira fase.

Cinco jogadores estão empatados na artilharia da Copa. Mbappé, Valencia, Morata, Gakpo e Rashford marcaram 3 gols cada. O único que foi eliminado da competição foi o equatoriano Valencia.

Artilheiro da Copa do Mundo 2022

Mbappé - França: 3 gols

Valencia - Equador: 3 gols

Morata - Espanha: 3 gols

Gakpo - Holanda: 3 gols

Rashford - Inglaterra: 3 gols

Richarlison - Brasil: 2 gols

Ferrán Torres - Espanha: 2 gols

Giroud - França: 2 gols

Saka - Inglaterra: 2 gols

Taremi - Irã: 2 gols

Kudus - Gana: 2 gols

Kramaric - Croácia: 2 gols

Messi - Argentina: 2 gols

Cho Gue-Sung - Coreia do Sul: 2 gols

Bruno Fernandes - Portugal: 2 gols

Artilheiros das últimas Copa do Mundo