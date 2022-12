Brasil tem dois jogadores entre os mais velhos da Copa; veja lista

A Seleção Brasileira tem dois jogadores entre os 10 mais velhos que foram convocados para a Copa do Mundo do Catar.

Daniel Alves com 39 anos, 6 meses e 26 dias, é o brasileiro mais velho a atuar em Copas do Mundo, superando o recorde recente de Thiago Silva, que entrou em campo contra a Suíça com 38 anos, 2 meses e 6 dias.

Entre os 831 convocados para o Mundial, o goleiro do México Alfredo Talavera é o mais velho, com 40 anos. Reserva de Guillermo Ochoa, ele não jogou na Copa e é o único na casa dos 40 anos.

Na história da Copa do Mundo, o jogador mais velho a disputar uma partida foi o goleiro Essam El Hadary, do Egito, com 45 anos, 5 meses e 10 dias, na derrota para a Arábia Saudita por 2 x 1, no dia 25 de junho de 2018, no Mundial da Rússia.

Os 10 jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022:

1. Alfredo Talavera (México): 40 anos

2. Atiba Hutchinson (Canadá): 39 anos

3. Pepe (Portugal): 39 anos e 267 dias

4. Eiji Kawashima (Japão): 39 anos

5. Daniel Alves (Brasil) : 39 anos

6. Remko Pasveer (Holanda): 39 anos

7. Aymen Mathlouthi (Tunísia): 38 anos

8. Thiago Silva (Brasil) : 38 anos e 59 dias

9. Cristiano Ronaldo (Portugal): 37 anos

10. Danny Vukovic (Austrália): 37 anos

