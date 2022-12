Veja todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

Com os resultados dos jogos entre Brasil x Camarões e Sérvia x Suíça, que aconteceram nesta sexta-feira, 2, o chaveamento das oitavas de final fica completo.

Nesta etapa, os jogos são decisivos: os vencedores se classificarão para as quartas de final e os perdedores estarão de fora da Copa do Mundo. Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos mais acréscimos do árbitro, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

O primeiro jogo das oitavas de final será disputado por Holanda x Estados Unidos e Argentina x Austrália. Quem ganhar essas partidas disputará entre si nas quartas de final nos dias 9 e 10 de dezembro.

O próximo jogo do Brasil será no dia 5 de dezembro, às 16h e enfrentará a Coreia do Sul.

Calendário das oitavas de final da Copa do Mundo

Jogos da Copa no sábado, 3/12:

12h: Holanda x Estados Unidos

16h: Argentina x Austrália

Jogos da Copa no domingo, 4/12:

12h: França x Polônia

16h: Inglaterra x Senegal

Jogos da Copa na segunda-feira, 5/12:

12h: Japão x Croácia

16h: Brasil x Coreia do Sul

Jogos da Copa na terça-feira, 6/12:

12h: Marrocos x Espanha

16h: Portugal x Suíça

Seleções classificadas para as oitavas de final

França

Brasil

Portugal

Holanda

Senegal

Inglaterra

Estados Unidos

Austrália

Argentina

Polônia

Marrocos

Croácia

Japão

Espanha

Coreia do Sul

Suíça

Quando serão disputadas as quartas de final?

Os jogos dessa etapa serão disputados nos dias 9 e 10 de dezembro, às 12h e 16h.

Quando será a semifinal da Copa do Mundo?

Os jogos da semifinal serão disputados em dias diferentes: 13 e 14 de dezembro, ambos às 16h.

Quando será disputado o terceiro colocado da Copa do Mundo?

A disputa pelo terceiro lugar no campeonato será às 12h do dia 17 de dezembro, um sábado.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A final, que revelará o grande campeão da Taça Fifa, acontece no dia 18 de dezembro, às 12h.

