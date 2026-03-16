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Chapecoense x Grêmio: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Chapecoense e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 16, na Arena Condá, em Chapecó

Campeonato Brasileiro: Chapecoense recebe o Grêmio em casa nesta segunda-feira (Sports Press Photo / Colaborador/Getty Images)

Campeonato Brasileiro: Chapecoense recebe o Grêmio em casa nesta segunda-feira (Sports Press Photo / Colaborador/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de março de 2026 às 16h33.

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Chapecoense e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense chega para o confronto após sofrer a primeira derrota na competição. Na rodada passada, o time perdeu por 2 a 0 para o São Paulo. A equipe soma uma vitória, dois empates, uma derrota e ainda tem um jogo a menos no campeonato.

Já o Grêmio vem de empate com o Bragantino, em Porto Alegre, e busca recuperar pontos fora de casa. A equipe iniciou a rodada na nona posição, com sete pontos, e ainda não pontuou como visitante na competição.

Que horas assistir a Chapecoense x Grêmio?

A partida entre Chapecoense e Grêmio acontece às 20h, nesta segunda-feira, 16.

Onde assistir a Chapecoense x Grêmio?

O jogo entre Chapecoense e Grêmio terá transmissão do Premiere e do SporTV.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Bolasie.

Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

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