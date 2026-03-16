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Quais jogadores do Brasileirão foram convocados para a seleção?

Times cariocas garantem diversos jogadores na seleção canarinha para os próximos amistosos

Botafogo: o meio-campista Danilo entrou na lista de Ancelotti e integra a seleção brasileira para os amistosos pré-Copa (Wagner Meier/Getty Images)

Botafogo: o meio-campista Danilo entrou na lista de Ancelotti e integra a seleção brasileira para os amistosos pré-Copa (Wagner Meier/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de março de 2026 às 17h14.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia. São dois dos últimos compromissos que antecedem a Copa do Mundo.

Esses amistosos são considerados os últimos testes antes da definição dos 26 atletas que disputarão o Mundial.

Flamengo e Botafogo são os únicos clubes brasileiros com atletas na lista do treinador italiano.

Flamengo garante três convocados

O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores teve três nomes na seleção brasileira: Alex Sandro, Danilo e Leo Pereira.

Assim, o Flamengo é a agremiação com mais atletas presentes na lista de Ancelotti, superando times europeus como Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Danilo, do Botafogo, entra na lista de Ancelotti

O futebol carioca marcou presença novamente na lista de convocados para os amistosos.

O meio-campista Danilo, do Botafogo, é outro atleta que vestirá a camisa da seleção em breve.

Confira a lista dos jogadores convocados para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Goleiro

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma).

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Junior (Real Madrid).

Quais são os próximos jogos da seleção brasileira?

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque.

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Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.

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