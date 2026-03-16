Quais jogadores do Brasileirão foram convocados para a seleção?

Botafogo: o meio-campista Danilo entrou na lista de Ancelotti e integra a seleção brasileira para os amistosos pré-Copa (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de março de 2026 às 17h14.
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia. São dois dos últimos compromissos que antecedem a Copa do Mundo.
Esses amistosos são considerados os últimos testes antes da definição dos 26 atletas que disputarão o Mundial.
Flamengo e Botafogo são os únicos clubes brasileiros com atletas na lista do treinador italiano.
O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores teve três nomes na seleção brasileira: Alex Sandro, Danilo e Leo Pereira.
Assim, o Flamengo é a agremiação com mais atletas presentes na lista de Ancelotti, superando times europeus como Arsenal, Chelsea e Manchester United.
O futebol carioca marcou presença novamente na lista de convocados para os amistosos.
O meio-campista Danilo, do Botafogo, é outro atleta que vestirá a camisa da seleção em breve.
Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque.
Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.