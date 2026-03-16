Quais jogadores do Brasileirão foram convocados para a seleção?

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia. São dois dos últimos compromissos que antecedem a Copa do Mundo.

Esses amistosos são considerados os últimos testes antes da definição dos 26 atletas que disputarão o Mundial.

Flamengo e Botafogo são os únicos clubes brasileiros com atletas na lista do treinador italiano.

Flamengo garante três convocados

O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores teve três nomes na seleção brasileira: Alex Sandro, Danilo e Leo Pereira.

Assim, o Flamengo é a agremiação com mais atletas presentes na lista de Ancelotti, superando times europeus como Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Danilo, do Botafogo, entra na lista de Ancelotti

O futebol carioca marcou presença novamente na lista de convocados para os amistosos.

O meio-campista Danilo, do Botafogo, é outro atleta que vestirá a camisa da seleção em breve.

Confira a lista dos jogadores convocados para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Goleiro

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid).

Quais são os próximos jogos da seleção brasileira?

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.