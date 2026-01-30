Champions League: confira resultado do sorteio dos playoffs

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) sorteou, nesta sexta-feira, 30, os confrontos dos playoffs da Champions League 2025/26. A fase definirá os oito clubes que avançarão às oitavas de final do torneio.

O principal duelo será entre Benfica e Real Madrid. As equipes voltam a se enfrentar após o confronto na última rodada da fase de liga, quando o time português venceu por 4 a 2 e garantiu vaga nos mata-matas.

As partidas de ida dos playoffs serão disputadas nos dias 17 e 18 de fevereiro. Os jogos de volta estão marcados para 24 e 25 de fevereiro.

Veja todos os confrontos dos playoffs:

Benfica x Real Madrid

Bodø/Glimt x Inter de Milão

Monaco x Paris Saint-Germain

Qarabag x Newcastle

Galatasaray x Juventus

Club Brugge x Atlético de Madrid

Borussia Dortmund x Atalanta

Olympiacos x Bayer Leverkusen

Os clubes listados à direita em cada confronto farão o segundo jogo em casa.