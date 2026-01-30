Champions League: confira resultado do sorteio dos playoffs

Champions League: confira próximos jogos da temporada (EFE)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09h19.
A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) sorteou, nesta sexta-feira, 30, os confrontos dos playoffs da Champions League 2025/26. A fase definirá os oito clubes que avançarão às oitavas de final do torneio.
O principal duelo será entre Benfica e Real Madrid. As equipes voltam a se enfrentar após o confronto na última rodada da fase de liga, quando o time português venceu por 4 a 2 e garantiu vaga nos mata-matas.
As partidas de ida dos playoffs serão disputadas nos dias 17 e 18 de fevereiro. Os jogos de volta estão marcados para 24 e 25 de fevereiro.
Os clubes listados à direita em cada confronto farão o segundo jogo em casa.