Champions League: confira resultado do sorteio dos playoffs

Benfica voltam a se enfrentar após derrota do time espanhol na última rodada da liga

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09h19.

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) sorteou, nesta sexta-feira, 30, os confrontos dos playoffs da Champions League 2025/26. A fase definirá os oito clubes que avançarão às oitavas de final do torneio.

O principal duelo será entre Benfica e Real Madrid. As equipes voltam a se enfrentar após o confronto na última rodada da fase de liga, quando o time português venceu por 4 a 2 e garantiu vaga nos mata-matas.

As partidas de ida dos playoffs serão disputadas nos dias 17 e 18 de fevereiro. Os jogos de volta estão marcados para 24 e 25 de fevereiro.

Veja todos os confrontos dos playoffs:

  • Benfica x Real Madrid
  • Bodø/Glimt x Inter de Milão
  • Monaco x Paris Saint-Germain
  • Qarabag x Newcastle
  • Galatasaray x Juventus
  • Club Brugge x Atlético de Madrid
  • Borussia Dortmund x Atalanta
  • Olympiacos x Bayer Leverkusen

Os clubes listados à direita em cada confronto farão o segundo jogo em casa.

