Maracanã apresenta nova identidade visual pelos 75 anos do estádio

O Maracanã acaba de ganhar uma nova identidade visual, marcando o início de uma nova fase sob a gestão da Fla-Flu S/A, que ficará à frente da administração do estádio pelos próximos 20 anos.

A nova marca, que inaugura as comemorações pelos 75 anos da Casa do Inesquecível, representa um movimento de modernização aliado à preservação da história. Um dos elementos centrais mantidos na nova identidade são as colunas que sustentam a estrutura — tombadas e reconhecidas como patrimônio cultural —, símbolos da memória afetiva que o estádio carrega.

Responsável pelo rebranding, a agência AM4, liderada por Marcos Carvalho, foi escolhida para traduzir em imagem o peso simbólico do passado e a visão de futuro do Maracanã. O trabalho partiu de um processo de escuta que envolveu torcedores, jornalistas, funcionários do estádio, artistas, historiadores e gestores.

A proposta desenvolvida busca refletir o lugar que o Maracanã ocupa na imaginação coletiva brasileira — e projetá-lo para as próximas gerações. A nova tipografia tem traços atemporais e vibrantes, inspirados na geometria dos degraus do estádio.

O símbolo central remete à marquise monumental que abraça as arquibancadas, enquanto a paleta de cores faz referência ao cimento, ao céu do Rio ao entardecer e aos uniformes históricos que marcaram o gramado. O desenho da nova logo também procura remeter à perspectiva do torcedor ao chegar ao estádio.

“Ela foi criada para que cada brasileiro, de qualquer estado ou geração, olhe e diga: isso é o Maraca. É modernizar sem perder o legado e a tradição”, diz Rafael Cidrine, diretor de planejamento da AM4.

Nova identidade visual do Maracanã traz elementos que remetem à arquitetura do estádio e às cores que fazem parte da memória afetiva do público (Divulgação)

Para Eduardo Roizman, CMO do Maracanã, “mudar uma marca é tocar a alma de um patrimônio. No Maracanã, modernização e preservação andam juntas e, num momento marcante, o estádio ganha nova identidade.” Ele acrescenta que “pelos próximos 20 anos, a Fla-Flu Serviços fará a gestão da Casa do Inesquecível. Aos apaixonados, nossa homenagem ao passado e boas-vindas ao que vem.”

Além da mudança da identidade visual principal, as marcas associadas ao Maracanã também estão sendo reformuladas. São exemplos o Maracanã Tour e o Maraca TV, que passam por uma atualização visual.

Inaugurado em 16 de junho de 1950, o Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, é um dos maiores símbolos do futebol e da cultura brasileira. Em 75 anos de história, foi palco de finais de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, shows internacionais e momentos marcantes do esporte nacional e mundial.

A nova identidade visual marca uma fase de renovação para o estádio. As redes sociais e toda a comunicação visual já estão sendo atualizadas para refletir a mudança.