Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 30 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10h47.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 10h59.

A quinta-feira de futebol, 30 de outubro, traz como destaques a partida entre Palmeiras e LDU pela semifinal da Libertadores, e o confronto decisivo entre Lanús e Universidad de Chile pela Copa Sul-Americana. Além disso, os jogos da Copa do Rei da Espanha movimentam a tarde, enquanto o Grêmio Sub-20 enfrenta o São Paulo Sub-20 pelas oitavas da Copa do Brasil Sub-20.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Finlandês, Campeonato Saudita, Campeonato Italiano, Copa Centro-Americana e Copa do Caribe.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Finlandês

  • 13h - KuPS x Gnistan - OneFootball
  • 13h - Inter Turku x SJK - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
  • 14h - Ilves x HJK - Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Campeonato Egípcio

  • 14h - National Bank x Zamalek - Link Sport Club Podcast

Campeonato Saudita

  • 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - BandSports e Canal GOAT
  • 14h30 - Al Kholood x Neom - Canal GOAT

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Cagliari x Sassuolo - Disney+
  • 16h45 - Pisa x Lazio - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Copa do Rei da Espanha

  • 15h - Puerto de Vega x Celta de Vigo - Disney+
  • 15h - Orihuela x Levante - Disney+
  • 16h - Getxo x Alavés - Disney+
  • 17h - Atlético Palma del Rio x Betis - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Atletic Lleida x Espanyol - Disney+

Copa do Brasil Sub-20

  • 17h30 - Grêmio Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Sportv

Copa do Caribe

  • 19h - O&M FC x Cibao - Disney+

Copa Sul-Americana

  • 19h - Lanús x Universidad de Chile - Paramount+

Libertadores

Copa Centro-Americana

  • 23h - CD Olimpia x Alajuelense - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo Palmeiras x LDU terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.

Que horas é o jogo do Grêmio Sub-20 hoje?

O jogo Grêmio Sub-20 x São Paulo Sub-20 será às 17h30, com transmissão ao vivo no Sportv.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 30.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 30.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 30.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 17h30 - Grêmio Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20

BandSports

  • 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - Campeonato Saudita

ESPN

  • 21h30 - Palmeiras x LDU - Libertadores

ESPN 4

  • 17h - Atlético Palma del Rio x Betis - Copa do Rei da Espanha

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h30 - Cagliari x Sassuolo - Campeonato Italiano
  • 15h - Puerto de Vega x Celta de Vigo - Copa do Rei
  • 15h - Orihuela x Levante - Copa do Rei
  • 16h - Getxo x Alavés - Copa do Rei
  • 16h45 - Pisa x Lazio - Campeonato Italiano
  • 17h - Atlético Palma del Rio x Betis - Copa do Rei
  • 17h - Atletic Lleida x Espanyol - Copa do Rei
  • 19h - O&M FC x Cibao - Copa do Caribe
  • 21h30 - Palmeiras x LDU - Libertadores
  • 23h - CD Olimpia x Alajuelense - Copa Centro-Americana

Canal GOAT (YouTube)

  • 13h - Inter Turku x SJK - Campeonato Finlandês
  • 14h - Ilves x HJK - Campeonato Finlandês
  • 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Kholood x Neom - Campeonato Saudita

Paramount+

  • 19h - Lanús x Universidad de Chile - Copa Sul-Americana

ESPN Brasil (YouTube)

  • 16h45 - Pisa x Lazio - Campeonato Italiano
