Jogos de hoje, quinta-feira, 30 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira de futebol, 30 de outubro, traz como destaques a partida entre Palmeiras e LDU pela semifinal da Libertadores, e o confronto decisivo entre Lanús e Universidad de Chile pela Copa Sul-Americana. Além disso, os jogos da Copa do Rei da Espanha movimentam a tarde, enquanto o Grêmio Sub-20 enfrenta o São Paulo Sub-20 pelas oitavas da Copa do Brasil Sub-20.
A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Finlandês, Campeonato Saudita, Campeonato Italiano, Copa Centro-Americana e Copa do Caribe.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Finlandês
- 13h - KuPS x Gnistan - OneFootball
- 13h - Inter Turku x SJK - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
- 14h - Ilves x HJK - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Campeonato Egípcio
- 14h - National Bank x Zamalek - Link Sport Club Podcast
Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - BandSports e Canal GOAT
- 14h30 - Al Kholood x Neom - Canal GOAT
Campeonato Italiano
- 14h30 - Cagliari x Sassuolo - Disney+
- 16h45 - Pisa x Lazio - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Copa do Rei da Espanha
- 15h - Puerto de Vega x Celta de Vigo - Disney+
- 15h - Orihuela x Levante - Disney+
- 16h - Getxo x Alavés - Disney+
- 17h - Atlético Palma del Rio x Betis - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Atletic Lleida x Espanyol - Disney+
Copa do Brasil Sub-20
- 17h30 - Grêmio Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Sportv
Copa do Caribe
- 19h - O&M FC x Cibao - Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h - Lanús x Universidad de Chile - Paramount+
Libertadores
- 21h30 - Palmeiras x LDU - ESPN e Disney+
Copa Centro-Americana
- 23h - CD Olimpia x Alajuelense - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores?
O jogo Palmeiras x LDU terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.
Que horas é o jogo do Grêmio Sub-20 hoje?
O jogo Grêmio Sub-20 x São Paulo Sub-20 será às 17h30, com transmissão ao vivo no Sportv.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 30.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 30.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 30.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 30.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 17h30 - Grêmio Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20
BandSports
- 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - Campeonato Saudita
ESPN
- 21h30 - Palmeiras x LDU - Libertadores
ESPN 4
- 17h - Atlético Palma del Rio x Betis - Copa do Rei da Espanha
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h30 - Cagliari x Sassuolo - Campeonato Italiano
- 15h - Puerto de Vega x Celta de Vigo - Copa do Rei
- 15h - Orihuela x Levante - Copa do Rei
- 16h - Getxo x Alavés - Copa do Rei
- 16h45 - Pisa x Lazio - Campeonato Italiano
- 17h - Atlético Palma del Rio x Betis - Copa do Rei
- 17h - Atletic Lleida x Espanyol - Copa do Rei
- 19h - O&M FC x Cibao - Copa do Caribe
- 21h30 - Palmeiras x LDU - Libertadores
- 23h - CD Olimpia x Alajuelense - Copa Centro-Americana
Canal GOAT (YouTube)
- 13h - Inter Turku x SJK - Campeonato Finlandês
- 14h - Ilves x HJK - Campeonato Finlandês
- 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Kholood x Neom - Campeonato Saudita
Paramount+
- 19h - Lanús x Universidad de Chile - Copa Sul-Americana
ESPN Brasil (YouTube)
- 16h45 - Pisa x Lazio - Campeonato Italiano
