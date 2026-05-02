UFC hoje: horário, card completo e onde assistir Prates x Della Maddalena

A luta de UFC que acontece neste sábado, 2, movimenta o cenário das artes marciais com um card especial em Perth, na Austrália. O evento acontece em horário incomum para o público brasileiro e reúne nomes importantes do ranking, com destaque para o duelo entre o brasileiro Carlos Prates e o australiano Jack Della Maddalena, em confronto decisivo pela divisão dos meio-médios.

A luta principal pode consolidar a ascensão de Prates na categoria e colocá-lo ainda mais próximo do topo do ranking do Ultimate Fighting Championship.

UFC hoje: horário do evento no Brasil

O UFC Perth começou nas primeiras horas deste sábado, com transmissão ao vivo para o Brasil.

Card preliminar: 5h da manhã (horário de Brasília);

5h da manhã (horário de Brasília); Card principal: 8h da manhã (horário de Brasília);

8h da manhã (horário de Brasília); Luta principal: prevista para o final da manhã (horário de Brasília).

A expectativa é que o evento seja encerrado entre 11h e 12h.

Onde assistir ao UFC hoje?

O UFC Perth tem transmissão ao vivo no Brasil pela plataforma Paramount+.

Card principal do UFC hoje

O card principal começou às 8h (horário de Brasília) e reúne cinco combates:

Peso-meio-médio (luta principal)

Jack Della Maddalena x Carlos Prates.

Peso-leve

Beneil Dariush x Quillan Salkilld.

Peso-mosca

Tim Elliott x Steve Erceg.

Peso-pena

Marwan Rahiki x Ollie Schmid.

Peso-pesado

Tai Tuivasa x Louie Sutherland.

Carlos Prates busca afirmação no UFC

A grande atração do UFC hoje está no duelo entre Carlos Prates e Jack Della Maddalena. Em ascensão no peso meio-médio, o brasileiro entra no octógono diante da torcida adversária em uma luta que pode mudar seu patamar dentro da organização.

Do outro lado, Della Maddalena tenta manter sua força atuando em casa e defender posição entre os principais nomes da categoria. O confronto em Perth promete impacto direto no cenário do ranking dos meio-médios do UFC.