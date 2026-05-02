Quem foi Alex Zanardi? Ex-piloto da Fórmula 1 morre aos 59 anos

Italiano construiu legado nas pistas e se tornou multicampeão paralímpico após acidente que mudou sua carreira.
Redação Exame
Publicado em 2 de maio de 2026 às 12h58.
O automobilismo mundial está de luto. Alex Zanardi, ex-piloto da Formula 1 e multicampeão paralímpico, morreu neste sábado, 2, aos 59 anos.
Considerado uma das personalidades mais inspiradoras da história do esporte, o italiano construiu uma trajetória marcada por talento, superação e conquistas tanto nas pistas quanto no paradesporto.
Nascido na Italy, Zanardi ganhou notoriedade no automobilismo internacional durante os anos 1990, quando disputou 41 Grandes Prêmios na Fórmula 1. Ao longo de sua carreira na principal categoria do esporte a motor, representou equipes como:
Seu melhor resultado oficial na categoria foi realmente o 6º lugar no GP do Brasil de 1993, correndo pela Lotus. Naquela época, apenas os seis primeiros colocados pontuavam, o que lhe rendeu seu único ponto na história da Fórmula 1.
Após sua passagem pela Fórmula 1, Alex Zanardi alcançou enorme sucesso na IndyCar Series, conquistando dois títulos da categoria em 1997 e 1998. Naquela época, a competição era conhecida como CART (Championship Auto Racing Teams).
Em 2001, porém, sua carreira sofreu uma reviravolta dramática após um grave acidente no circuito de Lausitzring, na Alemanha.
Zanardi sobreviveu ao impacto, mas precisou amputar as duas pernas. Mesmo diante do trauma, ele voltou às pistas menos de dois anos depois, competindo em carros adaptados no automobilismo europeu e, posteriormente, voltando ao lugar mais alto do pódio.
Além de sua história no automobilismo, Alex Zanardi também se tornou referência no esporte paralímpico. O italiano passou a competir no handbike e representou a Itália nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016.
Durante sua trajetória paralímpica, conquistou:
As conquistas transformaram Zanardi em um dos maiores símbolos de superação do esporte mundial.
Em 2020, Zanardi sofreu outro grave acidente enquanto pilotava sua handbike na região de Siena, na Itália. Desde então, seu estado de saúde exigia cuidados constantes.