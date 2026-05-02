Quem foi Alex Zanardi? Ex-piloto da Fórmula 1 morre aos 59 anos

O automobilismo mundial está de luto. Alex Zanardi, ex-piloto da Formula 1 e multicampeão paralímpico, morreu neste sábado, 2, aos 59 anos.

Considerado uma das personalidades mais inspiradoras da história do esporte, o italiano construiu uma trajetória marcada por talento, superação e conquistas tanto nas pistas quanto no paradesporto.

Quem foi Alex Zanardi?

Nascido na Italy, Zanardi ganhou notoriedade no automobilismo internacional durante os anos 1990, quando disputou 41 Grandes Prêmios na Fórmula 1. Ao longo de sua carreira na principal categoria do esporte a motor, representou equipes como:

Jordan Grand Prix;

Minardi;

Team Lotus;

Williams Racing.

Seu melhor resultado oficial na categoria foi realmente o 6º lugar no GP do Brasil de 1993, correndo pela Lotus. Naquela época, apenas os seis primeiros colocados pontuavam, o que lhe rendeu seu único ponto na história da Fórmula 1.

Títulos na Indy e acidente que mudou sua vida

Após sua passagem pela Fórmula 1, Alex Zanardi alcançou enorme sucesso na IndyCar Series, conquistando dois títulos da categoria em 1997 e 1998. Naquela época, a competição era conhecida como CART (Championship Auto Racing Teams).

Em 2001, porém, sua carreira sofreu uma reviravolta dramática após um grave acidente no circuito de Lausitzring, na Alemanha.

Zanardi sobreviveu ao impacto, mas precisou amputar as duas pernas. Mesmo diante do trauma, ele voltou às pistas menos de dois anos depois, competindo em carros adaptados no automobilismo europeu e, posteriormente, voltando ao lugar mais alto do pódio.

Alex Zanardi brilhou também nas Paralimpíadas

Além de sua história no automobilismo, Alex Zanardi também se tornou referência no esporte paralímpico. O italiano passou a competir no handbike e representou a Itália nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016.

Durante sua trajetória paralímpica, conquistou:

4 medalhas de ouro;

2 medalhas de prata.

As conquistas transformaram Zanardi em um dos maiores símbolos de superação do esporte mundial.

Acidente em 2020 agravou estado de saúde

Em 2020, Zanardi sofreu outro grave acidente enquanto pilotava sua handbike na região de Siena, na Itália. Desde então, seu estado de saúde exigia cuidados constantes.