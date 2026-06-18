Carlos Alberto Parreira segue internado em UTI e sem previsão de alta

Carlos Alberto Parreira, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o treinador enfrenta um quadro de inflamação pulmonar e não há previsão de alta.

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, 18, o hospital informou que o ex-técnico permanece estável, mas segue recebendo suporte respiratório.

"O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio".

Luta contra o linfoma

Parreira trava há anos uma batalha contra um linfoma de Hodgkin. Em 2024, o ex-comandante da seleção brasileira apresentou uma melhora significativa após passar por sessões de quimioterapia.

Desde o diagnóstico, o treinador tem mantido acompanhamento médico constante e recebido apoio de familiares, amigos e pessoas ligadas ao futebol.

O técnico do tetracampeonato

Dono de uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol brasileiro, Parreira comandou a Seleção em 117 partidas, com 64 vitórias, 39 empates e 14 derrotas. Sob seu comando, o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1994, a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

Além dos títulos como treinador, ele também integrou a comissão técnica campeã mundial em 1970 e participou da conquista da Copa das Confederações de 2013.

Ao longo da carreira, Parreira também teve passagens marcantes por clubes como Fluminense e Corinthians, consolidando seu nome entre os técnicos mais importantes da história do futebol brasileiro.

Homenagens por uma carreira histórica

Em 2023, quando completou 80 anos, Parreira recebeu homenagens da CBF, da Conmebol, do Fluminense e do Corinthians em reconhecimento à sua trajetória e às conquistas acumuladas ao longo de mais de cinco décadas dedicadas ao esporte.

Considerado um dos técnicos mais influentes da história da seleção brasileira, ele segue sendo uma das figuras mais respeitadas do futebol nacional.